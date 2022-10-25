«Речь не только о Херсоне – прорыв готовится и в Запорожской области» – Рогов

Украинские вооружённые формирования, на фоне информационной кампании о наступлении на Херсон, концентрируют непропорционально большие силы на Запорожском направлении.

Об этом в эфире радио «КП» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идёт не только о Херсоне и правобережье Херсонщины, но, скорее всего, и в Запорожской области должно рвануть. Если посмотреть на количество всего того, что нам перевозят, ну не могут они это просто так перевозить. Нет логики. Чтобы оттянуть наши силы? Так оттянуть наши силы таким количеством своих сил – тоже, как минимум, глупо. Они же не смогут их использовать в районе Херсона, Сватово, Кременной, потому что все эти силы стоят под Ореховым, под Гуляй-Полем.

Помимо десанта через Днепр у атомной станции, который регулярно проводят, то мы увидим, что тот объём сил, который у них накоплен именно в районе Орехово и Гуляй-Поле, однозначно позволяет двинуться – как в сторону Васильевки и далее в Энергодар, а также в Токмак и Пологи.

Причём, показательно та же переброска эшелонов с техникой из Харьковской области, где у них была «перемога», на Днепропетровск, и уже после него в значительной степени шли в Запорожье. Таким кругом двигались, может, для разведки, или чтобы мы не поняли, куда эта техника перебрасывается, и что происходит», – рассказал Рогов.