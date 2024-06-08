«Речь о наших жизнях»: во Франции требуют импичмента Макрона  

Константин Серпилин.  
08.06.2024 15:40
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина, Франция


Президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть свой народ в кровавую войну, а потому должен быть как можно скорее отстранён от должности. Об этом на канале журналиста Филиппа Буффона заявил французский политик, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это ложь, когда Макрон говорит, что хочет вести переговоры. Это ложь. Эммануэль Макрон является ревностным слугой господина Зеленского, который хочет втянуть нас в эту войну, которая не является нашей. Многие французы понимают, что рискуют своей жизнью из-за похождений самовлюблённого мужчины. И это беспокоит. Макрону осталось три года, и жизненно важно либо отстранить его от должности, либо проголосовать вотум недоверия. Импичмент, и я его готовлю. Но, к сожалению, сегодня его хочет немного человек», – сказал Дюпон.

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Президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть свой народ в кровавую войну, а потому должен...


«Остаётся вотум недоверия, и я прошу всех депутатов проголосовать за него. Совсем недавно мы снова упустили возможность, но именно вы можете побудить своих депутатов за вотум недоверия. Напишите им, позвоните, объясните, что никогда больше не будете голосовать за них, если они не проголосуют. Мы должны сделать всё, чтобы заблокировать Макрона, чтобы победить его на выборах. Потому что сейчас речь идёт о жизни и смерти французов», – призвал лидер партии.

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