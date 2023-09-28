Речь о продвижении не идет, удержать бы оставшееся – украинский полковник

Речь о том, что Украина пойдет в прорыв и захватит территории вплоть до бывших границ, идти уже не может. Ей бы сейчас сохранить то, что находится под контролем.

Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, мобилизовавшийся в ВСУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Костенко, война на Украине затянется надолго и коснется каждого, в том числе «диванных ждунов».

«Нужно проводить новую государственную политику и рассказывать людям о том, что война никого не обойдет – она пришла к нам в страну, и мы все ответственны за то, чтобы нашу страну освободить и защитить. Как мы называем, диванные ждуны, которые сидят, смотрят все по телевизору, всех критикуют и прячутся от мобилизации, обвиняя при этом: «Пусть депутаты идут воюют, пусть их дети идут воюют, пусть их родители идут воюют, а мы не будем воевать». Я скажу объективно, что у меня почти все родственники воюют, я имею право говорить, как человек, который также причастен к боевым действиям, что мы должны понимать, что нам нужно использовать все ресурсы, чтобы сделать будущее этой страны реальным. Сейчас даже не идет вопрос о том, чтобы мы пошли вперед и даже освободили территории – это сложно. Вопрос, в первую очередь, состоит в том, чтобы еще и не потерять территорию. Потому что у многих – мы уже на этапе, что мы уже остановили врага, теперь только рывок и мы на Азовском море. Потом добиваем группировку на левобережье, восток, юг и на этом все закончится… Нет, у нас еще есть возможность, если мы будем делать все неправильно, если у нас будет такая политика, что скоро все закончится – мы можем потерять эти территории. Потому сейчас к этому еще нужно прилагать усилия», – заключил Костенко.