Речь Пашиняна на Генассамблее ООН или Плохой танцор, которому вечно что-то мешает

28.09.2019, Нью-Йорк, Александр Ростовцев

26 сентября, на 74-й Генассамблее ООН с зажигательной получасовой речью во второй раз выступал армянский майдан-премьер Никол Пашинян.

Первую речь с высокой трибуны ООН он произнёс ровно год назад, поведав «urbi et orbi» о тяжком наследии, доставшемся ему от антидемократических предшественников, о нехорошем парламенте, «не отражающем нужды и чаяния армянского народа», о «бескровной революции» в Ереване, где, по словам Пашиняна, руководимые им майдауны были по самые уши преисполнены ненасилием, что «готовы были с улыбкой подставляться под пули и гусеницы танков».

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В конце концов, Пашинян скромно сравнил себя с Нельсоном Манделой, признавшись, что коротал дни и ночи за чтением книги матёрого человечища во время двухлетнего сидения на шконке за мартовские погромы 2008 года.

В скобках заметим, что Мандела провёл в крайне неуютных тюрьмах ЮАР долгие 27 лет за вооружённую борьбу с режимом апартеида и упорно отказывался идти на сделку с властями, чтобы получить помилование за письменное согласие прекратить вооружённую борьбу, тогда как Пашинян…

В общем, что там говорить: масштаб личностей, принципов, целей и задач несоизмерим…

Основная часть получасовой речи армянского премьера была посвящена проблеме карабахского конфликта. Вернее, тому, как видит её Пашинян со своей колокольни.

Затем он довольно пространно полботал о «демократических реформах» Армении, вновь выпустив немало яду в адрес «папэрэдныков» и созданных ими внутриполитических проблем.

примерно так представляет Пашинян Армению до “бархатной” революции

С Манделой Пашинян себя на этот раз не сравнивал, но построил свой спич таким образом, будто бы новый премьер рвёт жилы и ночи не спит – строит демократию и благополучие в Армении, используя открывшиеся год назад перспективы, а ему всю малину изгадила гидра внешней и внутренней «наждачной» контрреволюции.

В своей речи Пашинян сделал два ключевых политических заявления: во-первых, заклеймил Турцию «как угрозу безопасности Армении и армянского народа», во-вторых, назвал Россию главным стратегическим партнёром.

Что касается той части выступления Пашиняна, которая касалась урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то лучше бы премьер жевал, чем говорил, поскольку с подобными заявлениями хорошо получается множить врагов, но никак не обсуждать острые вопросы в конструктивном и спокойном русле.

Пашинян в Карабахе

Пашинян призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева создать условия для прогресса в мирном урегулировании карабахского конфликта.

Власти Азербайджана, по мнению Пашиняна, не хотят идти на компромиссы по Карабаху. «Своими действиями и заявлениями они доказывают, что стремятся не к урегулированию конфликта, а к мести за неудачные акты агрессии в отношении карабахского народа в 1990 и 2016 годах».

Пашинян обвиняет власти Азербайджана в неуступчивости и желании оставаться на прежних позициях, при том, что и сам не готов идти на компромисс.

Вот самый пончик в речи армянского премьера:

«Они хотят вернуть Нагорный Карабах в том статусе, в котором он был в советское время. Но эти усилия тщетны, поскольку народ Нагорно-Карабахской автономной области в эпоху СССР реализовал свое право на самоопределение и провозгласил свою независимость, выйдя из состава СССР. То же самое сделал азербайджанский народ. И подобная позиция Баку равна идее воссоздания Советского Союза».

Тут бы самое время напомнить Пашиняну, что из всех советских автономных республик субъектом Союза ССР был один только Крым, тогда как прочие оставались субъектами соответствующих союзных республик без всяких оговорок. К тому же, кровавая кутерьма в НКАО началась ещё до распада СССР и дела в автономии пошли совсем из рук вон плохо после провозглашения выхода из состава Союза.

В общем, в декабре 1991 года все так спешили покинуть тонущий корабль СССР, что готовы были отправиться в штормящую неизвестность хоть на диване, хоть на чемодане.

Затем оказалось, что спалив дом, все оказались голенькими, бездомными и обиженными, причём за малых и слабых заступиться уже было некому, поскольку в головах обретших нечаянную «незалежность» республиканских элиток внезапно проснулись дремучие собственнические инстинкты, не предусматривавшие свободы самоопределения для автономий.

Параллели Пашиняна с «воссозданием СССР» вообще мимо кассы и безграмотны, поскольку дело заключается не только в требованиях азербайджанской стороны, а вообще восстановления справедливости по отношению ко всем беженцам и пострадавшим в результате затянувшегося конфликта в НКАО. И пока противоборствующие стороны будут тащить одеяло на себя, проблема не сдвинется с мёртвой точки.

О соседях – стратегических партнерах, угрозах и вызовах армянский премьер говорил следующее:

«Россия является нашим основным стратегическим партнером и союзником, Грузия и Иран – наши стратегические соседи. У нас сформирована стратегическая повестка и партнерские отношения с США, Евросоюзом и странами-членами этой организации. И для нас является большим вызовом оказаться в сплетении разногласий наших партнеров, поскольку мы постоянно подвергаемся риску быть неправильно воспринятыми со стороны некоторых из них или даже со стороны всех».

Конечно, Пашинян уже «не торт», что был на баррикадах, когда призывал немедленно разорвать отношения с ЕАЭС и ОДКБ, но главного пацан так и не понял: для того, чтобы быть правильно понятым, не надо играть в многовекторность и пытаться усидеть сразу на всех стульях, тем более, что площади мохнатой задницы для этого тупо не хватит.

Дружить (или поддерживать добрые отношения) следует со всеми, особенно с соседями, но стратегический союзник может быть только один, тем более, если экономика, оборона и безопасность твоей страны напрямую зависят от этого союзника.

Не удивительно, что Пашинян этой прописной истины так и не понял, поскольку его дальнейшие рассуждения о проблемах отношений ЕС – Армения после «революции любви» были полны растерянности и разочарования. Почему, мол, не произошло прорыва, ведь мы так добросовестно скакали и кричали речёвки?

По словам премьера, то напряжение, которое сегодня есть между соседями и стратегическими партнерами ставит Армению в очень неудобное положение: «Эта реальность чревата тем, что некоторые наши друзья – а может и все – могут неправильно нас понять».

В этом контексте глава армянского правительства прокомментировал отношения с соседней Турцией. По его мнению, Турция на сегодняшний день «остается серьезной угрозой безопасности Армении и армянского народа».

Странный он парень, этот Пашинян. И советники его тоже. Выходит так, что Армении не будет Щастья, пока есть серьёзные разногласия между Россией и Западом. Дескать, отсюда и растут ноги недопонимания друзьями многовекторной политикой Армении. А тут ещё и Турция.

Вот горе-то. Разберись с приоритетами и чётко определи – кто твой друг, кто враг, а кто так, погулять вышел – и строй свою внутреннюю и внешнюю политику, отталкиваясь от этой чёткой схемы, а не барахтаясь в майданной маниловщине.

В своей речи Пашинян коснулся и «демократических реформ» внутри страны, продвижению которых препятствует, по его мнению, бывшая политическая элита.

Эта часть была предельно предсказуема: у них деньги, у них связи, они украли всё, они вставляют палки в колёса нам, таким умным и красивым.

Очевидно, что бородатого бюрократического анекдота про заветные конверты в сейфе очередного горе-руководителя, где в последнем скрывается совет «Вали всё на предшественника», Пашинян не слышал.

Или не понял. Или понял, но хочет обставить вендетту против Кочаряна разговорами о вредительстве «папэрэдныков», чтобы развязать себе руки.

В общем, Пашинян с подручными и красивы, и умны, и ловки, вот только у молодого правительства страны постоянно вызывают беспокойство ложные слухи и дезинформация, которую распространяют медиа, подвластные их предшественникам.

И Пашинян с трибуны ООН коснулся этой темы, предварительно заявив, что его правительство не вмешивается в работу СМИ, не пытается контролировать их деятельность:

«Тем не менее, некоторые из них подчиняются представителям прежнего правительства, придумывают ложные слухи и сеют в обществе недоверие к происходящему и к целям «бархатной» революции. Несмотря на этот вызов, наша решимость стимулировать и защищать свободу медийных организаций незыблема».

Подводя итоги сумбурной речи Воваевича: с мая 2018 года в Армении всё идёт пучком. Демократия устанавливается семимильными шагами. Правительством и парламентом делается всё, чтобы народу было хорошо. Однако Азербайджан, Турция и конфликты среди друзей Армении, а также представители старой власти делают всё, чтобы испортить прекрасное начинание.

По большому счёту, эта речь – лепет плохого танцора, которому вечно что-то мешает. Политическая незрелость майдаун-премьера бросается в глаза. Поездка в США и выступление на Генассамблее ООН стало очередным самолюбованием Воваевича с переливанием внутриполитической повестки Армении из пустого в порожнее.

За исключением встречи с генсеком ООН Гуттерешем, носившей формальный характер, Пашинян не сделал ничего полезного для своей страны ни в политическом, ни в экономическом смысле. Ни с кем из влиятельных политиков или бизнесменов он не встречался.

Вместо этого, как в прошлом году, его безудержно несло с болтовнёй о величайшей пользе для Армении «бархатной» революции во главе с собой любимым. Такое впечатление, что у него больше нет тем, с которыми можно было выступить с трибуны ООН.

Постоянно выпячивая роль своей выдающейся и даже исключительной личности в современной Армении, Пашинян создаёт негативное мнение у нейтрального слушателя, будто бы до него на месте республики торчали одни только дикие горы с троглодитами, и только «майдан» животворный принёс страждущим дикарям плоды цивилизации и демократии.

Но главным провалом Пашиняна стал фактический отказ от мирного урегулирования карабахского конфликта. При том, что именно майдан-премьер ранее позиционировал себя первым главой независимой Армении, которого волнует мнение не только армян, пострадавших в ходе локальной войны, но и азербайджанцев.