Речь Посполитая опять развалилась: Патрушев в Минске – Болтон в отставке

10.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел сегодня встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Об этом сообщает официальный сайт белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лукашенко отметил, что в визите Николая Патрушева в Минск «нет никакой чрезвычайщины».

«Его поездка была давно запланированной, хоть некоторые СМИ и занимаются конспирологией на этой почве. Визит будет весьма полезен для дальнейшего движения в белорусско-российских отношениях.

Чрезвычайщины быть не может, потому что, несмотря на ряд вопросов, даже чувствительных, дай бог, чтобы другие государства имели друг с другом такие отношения, которые имеют сегодня Беларусь и Россия», – отчеканил Лукашенко.

Напомним, «конспирология» была связана с недавним визитом в Минск советника президента США Джона Болтона, который встретился сначала с Лукашенко, а затем в Варшаве с секретарями советов безопасности Белоруссии, Украины и Польши.

В украинских СМИ заговорили о создании «новой Речи Посполитой» в противовес России.

Так совпало, что именно сегодня президент США Дональд Трамп объявил об отставке Болтона.

«Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в Администрации, и поэтому я попросил Джона уйти в отставку, которую он подал сегодня утром», – написал Трамп в «Твиттере».