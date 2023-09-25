Речь Зеленского в ООН взбесила республиканцев – Илларионов

Президент Украины Владимир Зеленский своим безответственным выступлением в стенах ООН сыграл на руку республиканцам США, которые скептически относятся к дальнейшему предоставлению военной и финансовой помощи Киеву.

Об этом на канале «Дикий live» заявил бежавший в США экс-советник президента России Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выступление Зеленского на Генассамблее ООН, в котором президент Украины сказал, что самая главная проблема человечества (для украинцев не надо никому рассказывать – это страна, которая находится под ударом агрессии, где погибают люди каждый день), главная проблема – это борьба с климатом, чему посвятил своё выступление президент Украины. А вторая проблема – это как заработать тем, кто торгует зерном.

Ну, после того, как члены палаты представителей, среди которых подавляющее большинство являются людьми, которые понимают, что борьба с климатом – это абсолютно ложная химера, навязанная соответствующими политическими силами для «распиливания» гигантских триллионных сумм и средств, то они расценивают это как? Значит, президент Зеленский участвует – прямо, косвенно, политически, дипломатически, идеологически, как угодно – в операциях по «распилу» триллионов долларов по всему миру, но ему не интересна защита собственной страны и жизней, здоровья собственных граждан», – отметил он.