«Редис» и «Калына» находятся в турецком плену – украинский силовик

Игорь Шкапа.  
16.05.2023 12:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Турция, Украина


Украина надеется, что командиры «Азова», попавшие в плен на «Азовстали» и находящиеся сейчас в Турции, скоро вернутся домой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил экс-начальник подконтрольной киевскому режиму патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, попавший в плен на «Азовстали» и вернувшийся домой по обмену.

Украина надеется, что командиры «Азова», попавшие в плен на «Азовстали» и находящиеся сейчас в...

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Он рассказал, что сейчас его основной задачей является работа по военнопленным.

«Есть большая надежда на то, что скоро выйдут ребята, которые находятся в плену в Турции. Отмечаю, ребята находятся в Турции в плену. Если кто-то думает, что там какие-то царские условия и все такое – очень ошибается. Это командиры, которые, будучи в Украине, могли бы очень многое сделать тех вещей, которые сейчас Украина делает с ошибками. У них большой и важный опыт», – сказал Вершинин.

Он уточнил, что имеет в виду руководящий состав «Азова».

«Так точно. В общем «азовцы» разбросаны по всей России, по всем их тюрьмам. Более 650 «азовцев» сейчас находятся в плену. Хочу подчеркнуть, что так, как там страдают именно «азовцы», не страдает никто. Нужно понимать всю ненависть России к «Азову». Эти люди в максимальной зоне риска», – говорит бывший пленный.

У него поинтересовались, в каких условиях командиры «Азова» находятся в Турции?

«Они ограничены с передвижением, ограничены информационно, не могут свободно звонить по телефону. Да, условия лучше, чем у других людей, но они в плену. И когда мне говорят, что: «Да вот, командиры «Азова» сидят в Турции, отдыхают» – это фигня. Они не «сидят, отдыхают», – сокрушается Вершинин.

Напомним. что по условиям обмена командование «Азова», капитулировавшего после освобождения Мариуполя, должно находиться до конца войны в Турции.

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