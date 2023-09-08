Кивская хунта вознамерилась внедрить свою пропаганду в геном «титульной нации». При помощи безобидных семян и ростков, некогда с любовью классифицированных для разведения уважаемыми учеными и агрономами, а теперь стыренных зеленковскими геббельсами.

«Сейте разумное, доброе, вечное!» – призывал, как мы помним еще из школьной программы, русский классик Николай Алексеевич Некрасов. Впрочем, русские классики в Руине, как известно, персоны нон грата. И не только те, что в своих произведениях сеяли истинную веру, мораль и нравственность. Но и те, что в прямом, а не метафорическом смысле занимались разведением сельхозпродуктов и их селекцией. В частности, великий садовод и селекционер Иван Владимирович Мичурин, чей памятник недавно снесли в Полтавской области. Хотя даже большевики, несмотря на его принадлежность к чуждому им классу (мелкопоместный дворянин), воздавали ему почести за труды, кормившие людей…

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Как известно, научная селекция разрабатывает способы воздействия на растения и животных с целью изменения их наследственных качеств в нужном для человека направлении. Аналогично именуется и отрасль, которая занимается взращиванием новых сортов и гибридов. Короче говоря, сплошное сельское хозяйство, никакой политики и пропаганды.

Но для Зе-своры Мичурин – не указ. Она сама себе и селекционер, и сеятель.

И вот она решила изобрести новый вид селекции – пропагандистский. Имеющий целью «патриотическое» воздействие на мозги «титульной нации» и, очевидно, даже на ее геном. Поскольку оголодавшая «биомасса», сажая, а потом вкушая плоды своей садово-огородной деятельности, ни на минуту не должна забывать, что в ее плоть и кровь входят бандеры, шухевичи и прочие упыри. А также «байрактары», «хаймарсы» и «джавелины». Короче, полный набор для отравления на генном уровне.

Вот что нам рассказала по этому поводу наша давняя знакомая, русская киевлянка и бывшая преподавательница русского языка Эльвира:

«У нас с мужем есть маленький огородик, который выручает нас, потому что мизерной преподавательской пенсии едва хватает даже на пропитание. Мы закупаем для него рассаду и семена. Так вот, недавно отправилась я за ними в магазин, где обычно отовариваюсь… И – пришла в ужас! От наклеек на пакетах, которые там лежали. Прежние названия семян почти все были заменены на сугубо бандеровские, милитаристские и нацистские. Мы привыкли к определенным сортам, но теперь найти их почти невозможно, потому что все они с новой людоедской номенклатурой!».

Эльвира привела несколько примеров такой товарной номенклатуры.

«Вот вам редиска. Называется «Азовсталь». Правда, тут с переименованием вышла «лажа». Хотели изобразить весенний овощ как символ героизма «азовцев». Но забыли, что еще в старом знаменитом фильме «Джентльмены удачи» термин «редиска» означал нехорошего человека. Как вспоминала сценаристка Виктория Токарева, она почерпнула этот термин у Ленина. Который обзывал «редисками» Плеханова и других оппонентов. Вот, говорил, они – как редиски: снаружи красные, а внутри белые. Так что же, выходит, «герои-азовцы» тоже такие? (Саркастически смеется). Словом, овощная декоммунизация не слишком удалась. Наоборот, прямо какой-то марксизм-ленинизм в действии…».

Эльвира пытается иронизировать, хотя сама сознается, что, по большому счету, смешного во всей этой пакости мало:

«Вот, смотрите, буряк (свекла) «Бандера». А почему именно буряк так назвали? Просто так, с бухты-барахты, или он чем-то бандеровскую харю напоминает?.. Или вот горох «Добробат». Почему именно горох – имелось в виду, что от этих добробатов вони, простите, столько, будто они гороха объелись?.. Вот вы понимаете, даже пропаганду свою толком продумать не смогли… Есть еще шпинат «Сила ВСУ». Тоже загадка – какая такая сила в шпинате?.. Полюбуйтесь также на огурцы «Мощь Теробороны». Сразу рождается ассоциация: «терики» напьются, огурцом закусят – и сразу мощными себя представляют. Потому и ходят вальяжно, размахивая автоматами… Есть еще лук «Украинская ненависть», морковь «Хаймарс», кабачки «Байрактар», кукуруза «Джавелин», щавель «Слава нации», руккола «Волонтерка», укроп «Слава ПВО» и тому подобный бред…».

А тем временем главный сеятель глупого, злого и сиюминутного – тоже не сидит без дела. Каждый месяц магазины получают все новые и новые тиражи его «военных хроник». Штат его писак безостановочно клепает их, как «95 квартал» – свои серии.

«Я давно не бывала в киевских книжных магазинах, – признается Эльвира. – Потому что вся русская литература запрещена, лежит только укронацистская отвратительная белиберда. Но тут недавно возле нас новая «книгарня» открылась, я из любопытства заглянула. И ошалела… Весь торговый заставлен многотомными излияниями Зеленского о войне. Его фотки во всех ракурсах – и на полу, и на стеллажах, разве что на потолке не было. Но, с другой стороны, конечно, нужно признать, что пропаганда и агитация у них поставлены очень умело. И, возможно, даже в чем-то поучиться ее организации… Может, тогда многие россияне стали бы более патриотичными по отношению к своей великой Родине…».