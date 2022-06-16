Редкий случай: Данные о высоких потерях впервые совпали у Москвы и Киева

За предыдущие сутки украинская армия понесла большие потери в личном составе и технике. В результате работы российской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено порядка пятисот представителей украинских вооруженных формирований.

Об этом на брифинге в Москве сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате ударов авиации уничтожено более 280 националистов, два склада боеприпасов в районе Раздоловки Донецкой Народной Республики, пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей…

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 34 пункта управления и 42 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ. В результате ударов ракетных войск и артиллерии уничтожено более 200 националистов, станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, шесть танков и других боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», четыре орудия полевой артиллерии, 18 специальных автомобилей, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневое и Кульбакино Николаевской области», – заявил Конашенков.