«Редкостные мрази» – нацист Мосийчук о тотальной коррупции в оборонке

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Пока рядовые нацисты массово утилизируются среди терриконов Донбасса, украинские чиновники и даже депутаты Верховной рады погрязли в разграблении выделяемых на войну средств.

Об этом на своей странице в соцсети заявил экс-депутат Рады, бывший боевик террористического «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бойцы 116 бригады территориальной обороны жалуются на ненадлежащее материальное обеспечение. Не хватает раций, систем защиты и других чисто технических вещей. И тут выходит на брифинг глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин и заявляет, что это не его уровень ответственности, анонсирует кадровые изменения, и так далее. Но это его уровень ответственности, потому что ТрО формировалась в Полтавской области, и ответственность за материальное обеспечение лежит на военной администрации», – сказал нацист.

Мосийчук подчеркнул, что на одну только 116 бригаду ТрО было выделено более ста миллионов гривен, которые разворовали. Пока на фронте дела обстоят настолько плохо, что множество раненых не вывозят и не госпитализируют, Дмитрий Лунин рассказывает, что якобы нацистские подразделения обеспечиваются всем необходимым.

«У бойцов нет раций, нет квадрокоптеров, нет автомобилей, волонтёры собирают. Какого хрена он п…т, вешает лапшу на уши, если всем всё известно. Пан Дмитрий и другие «Слуги народа», имели бы вы совесть говорить, что за свои деньги что-то покупаете», – возмутился он.

По словам бывшего «Азовца», украинские депутаты и чиновники демонстративно собирают деньги на помощь ВСУ, однако у подразделений всё равно ничего нет.

«Депутат Анастасия Ляшенко собирает на карточку деньги для покупки гуманитарной помощи бойцам. Дожили. Депутат, которая получает огромную зарплату, я уже молчу о конвертах, собирает на карту. Известно об откатах на тендерах, а Лунин рассказывает, как помогает бойцам. Просто какие-то редкостные мрази», – добавил Мосийчук.

Он отметил, что потом это все эти скандалы распространяются по российским СМИ, а украинские чиновники пытаются оправдываться «вбросами кремлёвской пропаганды».

«Это низость. Вы разворовали и разворовываете бюджет области вместо того, чтобы снабжать бойцов. Вы хотите, чтобы мы молчали, но мы не будем молчать! Будем об этом говорить, пока не услышит президент и не выкинет вас с должностей», – резюмировал Мосийчук.