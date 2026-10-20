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В Самарканде 19-го октября состоялась встреча Марко Рубио с министрами иностранных дел пяти бывших советских среднеазиатских республик. На кону – окончательный захват месторождений редкоземельных металлов региона. Не случайно в обозе американского госсекретаря оказались представители более двухсот компаний, в том числе Boeing, Citibank и инвестфонда FranklinTempleton.

Министерская встреча в рамках С5+1 является продолжением давнего процесса и закрепляет те действия, которые были предприняты администрацией Трампа по освоению и закреплению позиций США в Центральной Азии в их глобальном противостоянии с Китаем.

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Еще в ноябре прошлого года на саммите глав государств региона в Нью-Йорке Трамп договорился с Токаевым о передаче крупнейших месторождений и добился присоединения Казахстана к «Соглашениям Авраама». Президент Узбекистана Мирзиёев заявил там же о беспрецедентных инвестициях в экономику США в размере 100 миллиардов долларов.

Примечательно, что узбекские лоббисты сейчас требуют от Москвы строительства каналов для поворота сибирских рек в Среднюю Азию на эту же сумму – явно с расчётом, что расходы лягут на плечи российских граждан.

На той же встрече обозначилось соперничество между Ташкентом и Астаной за внимание Вашингтона в надежде стать «любимой женой» в американском гареме.

И сейчас эта конкуренция за региональное лидерство вновь проявилась, так как Саида Мирзиёева, дочь узбекского президента, приложила все усилия, чтобы нынешний визит госсекретаря и саммит С5+1 прошли именно в Самарканде.

Но на самом мероприятии уже в качестве реванша казахский министр иностранных дел Мухтаром Тлеуберди добился от Марко Рубио согласия на посещение Казахстана в декабре после саммита G20 в Майами, где будет и Токаев.

Такая нешуточная борьба демонстрирует желание правящих элит двух государств захватить первенство в деле признания в качестве главного форпоста американской (а заодно и израильской) экспансии в регионе.

Ташкент же может себе записать «в актив» то, что на уже двусторонних переговорах узбекские компании смогли подписать с янки 54 соглашений на сумму более $12 млрд.

Средства идут, как и ожидалось на разработку и добычу редкоземельных металлов, на модернизацию транспортной инфраструктуры, чтобы вывозить сырьё, а также на развитие энергосетей, чтобы обеспечивать деятельность американских корпораций.

Перекос в сторону заключения с Узбекистаном львиной доли контрактов на этом министерском саммите был не случаен, так как на Казахстан и так приходится более 90% всех американских инвестиций, а крупнейшие месторождения вольфрама и редкоземельных металлов в РК и так уже переданы под контроль США. Теперь же для Вашингтона важно подтянуть Ташкент к своей телеге через процессы приватизации и присоединения к финансовым центрам.

Но это – типичный колониальный пакет, который, как и в Казахстане, не предусматривает передачу каких-либо передовых технологий глубокой переработки и строительства крупных промышленных предприятий, не связанных с добычей минералов.

Обещания же Рубио обучить «тысячи молодых специалистов для использования и поддержкиамериканских индустриальных проектов в Средней Азии» надо рассматривать лишь как «пряник», призванный якобы ослабить зависимость от России в деле отправки туда лишних трудовых ресурсов, а также от Китая – посылами «передовой» и альтернативной промышленной базы.

Но главным рекламным ходом Вашингтона стало обещание повернуться лицом к местным кликам, так как «Соединенные Штаты хотят быть сильным партнером в Центральной Азии». «Манна небесная», по словам Рубио, теперь должна обрушиться на головы правящих семей в регионе:

«За последние 20 лет Центральная Азия просто не получила того уровня внимания со стороны наших политиков, которого она заслуживает. Но ситуация меняется. Вот почему мы сейчас здесь».

В действительности главной целью Белого дома является разрушение монополии Китая на добычу и производство РЗМ за счёт Казахстана и ЦА, а также перерезание на их территории логистических маршрутов «Пояс и путь» и «Север – Юг».

Плюс никуда не делась задача формирования с севера цепи враждебных государств, которая нависала бы над Ираном и создавала бы барьер для сообщения с Москвой и Пекином.

Поэтому пропаганда янки по присоединениюдругих республик вслед за Астаной к «Соглашениям Авраама» только усилилась.

Главным импульсом служат запуск «маршрута Трампа» и планы развития Транскаспийского коридора. Одновременно произошло разделение труда между США и ЕС, когда американцы берут на себя освоение крупнейших месторождений РЗМ, а Бельгия и ФРГ вкладывают десятки миллиардов в модернизацию казахстанских портов на Каспии и на подведение новых железнодорожных и автомобильных путей.

На этом фоне по-другому заиграло и решение казахстанской стороны о прекращении поставок урана Росатому, что является серьёзнейшим ударомпо российским инвестициям. Таким образом расчищается поляна для американских и французских компаний.

Дальнейшая поездка Рубио в Индию сразу же после министерского саммита в Средней Азии также не случайна, так как у Вашингтона существовал еще с 90-х план переориентации региона вместо Пекина на Дели. И сейчас, после фактического захвата месторождений РЗМ, есть идея поставлять их не только для нужд собственного ВПК и перевооружения Пентагона, но и для быстроразвивающейся индустрии Индии в целях сокращения её зависимости от Поднебесной по этим материалам.

Скорее всего, госсекретарь будет вертеть этой морковкой перед индийской элитой, тем более, она уже сделала ранее шаг в деле отказа от российской нефти.

И, таким образом, на наших глазах за счёт подкупа правящих клик происходит окончательный отрыв Средней Азии, которая превращается в сырьевую колонию и тупиковый регион, что резко меняет тут общий баланс сил.