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ЕС бросил все силы на борьбу с сырьевой зависимостью от Китая, но эксперты сомневаются в быстрой результативности этой борьбы.

Недавно вступил в силу закон ЕС о критически важных полезных ископаемых (Critical Raw Material Act, CRMA). Его заявленная цель – снижение зависимости от Китая по критически важному сырью, такому как литий, фосфор и бокситы, а также редкоземельные металлы, такие как ниобий.

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Согласно новому закону до 2030 года из годового потребления Евросоюза не менее 10% критически важного сырья должно добываться внутри ЕС. Сейчас этот показатель составляет всего 3%. В ЕС также должны находиться и не менее 40% мощностей по переработке и 15% мощностей по ресайклингу.

Сейчас, по данным Еврокомиссии, все необходимые странам-членам ЕС редкоземельные металлы импортируются из Китая, который доминирует на этом рынке, являясь одной из немногих стран, где есть полная цепочка получения редкоземельных металлов, от добычи до конечного потребителя.

Влияние Пекина многими в Европе рассматривается как угроза, но деваться пока особо некуда. Чтобы достичь своих новых целей, члены ЕС должны развивать горнодобывающую промышленность. Так, на первом в Европе литиевом заводе в германской земле Саксония-Анхальт будут добывать, перерабатывать и очищать литий для производства аккумуляторных батарей.

Проблема в том, что добыча критически важного сырья требует времени и денег. «В среднем на разработку литиевого рудника с момента его открытия и до запуска производства уходит 17 лет», – поясняет аналитик S&P Global Commodity Insights Элис Ю.

Во многом именно обстоятельствами нынешней зависимости от китайских поставок и невозможностью их быстро диверсифицировать обьясняется примирительная риторика европейскх официалов в адрес Поднебесной. В частности, на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре еврокомиссар Борель «не нашел» доказательств китайских военных поставок России, хотя западные СМИ пишут об этом не первый месяц.