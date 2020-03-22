Реестровый белорусский русофоб Семченко продолжает сеять рознь

22.03.2020, Москва, Елена Острякова

Журналист белорусского телеканала ОНТ Дмитрий Семченко продолжает клепать репортажи, призванные вызвать у граждан негативные чувства в отношении России и россиян.

На этот раз придворный журналист нагнетает ситуацию вокруг белорусов, которые не могут выбраться из Индии из-за ситуации с перекрытием границ.

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«Закрытые границы позволили узнать цену дружбе. Белорусам на родину помогают, а россияне даже транзит закрыли… Морят наших граждан в аэропортах, не давая ни уехать, ни улететь. Видимо панические настроения оказались сильнее братских чувств и союзных обязательств.

Коронавирус оказался лакмусовой бумажкой, которая позволяет определить, что из себя представляют не только друзья и знакомые, но и ближайшие родственники, и даже целые страны», – провещал в субботу Семченко.

Однако посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил о том, что никаких проблем у граждан Белоруссии, которые имеют на руках билеты на вылет бортами российских авиаперевозчиков, быть не должно. Правительство России издало соответствующее распоряжение.

Очевидно, что ситуация намеренно обостряется белорусской стороной, которая натравливает карманные СМИ.

Дмитрий Семченко известен своими антироссийскими выходками. Он и ранее позволял себе в эфире оскорбительные выпады в адрес российского премьер-министра Дмитрия Медведева и подвергал сомнению выгоду союзнических отношений с Россией.