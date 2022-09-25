Референдум, день второй. Итоги, оценки иностранных наблюдателей

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Новости Украины

По итогам второго дня референдума о воссоединении с Россией избиркомы опубликовали следующие данные о явке:

ДНР – 55,05% ЛНР – 45,86% Запорожская область – 35,54% Хeрсонская область – 31,79% от внесенных в списки избирателей.

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В столице ДНР и других прифронтовых городах было неспокойно. ВСУ снова открыли огонь по жителям Донецка, несколько155 мм снарядов прилетело, в том числе, в самый центр города. Известно о семерых раненых и одной погибшей.

Обстрелы также зафиксированы в Горловке, Ясиноватой и других городах республики.

«Под звуки войны, которые не стихают ни на минуту здесь, люди выходят и принимают участие в референдуме, обзванивают соседей, сообщают о том, что приехала выездная комиссия. Собирать людей на участках небезопасно, обстрелы продолжаются. Но, несмотря ни на что, люди приходят и голосуют. Как голосуют – понятно. Такие звуки (канонада – ред.) это ответ на все вопросы», – рассказал находящийся в Ясиноватой военкор Георгий Медведев.

Его коллега из Донецка Виктория Цыплакова отмечает слаженную работу комиссий.

«Очень серьезно сотрудники ЦИК, все сотрудники избирательных участков относятся к безопасности, к ее обеспечению, потому что это достаточно закрытая схема, по которой работают комиссии, чтобы не утекала лишняя информация. В первую очередь, это заключается в том, что нет никаких избирательных участков. Проголосовать можно, если к вам приходят домой сотрудники участка, и вы можете отдать свой голос. Для этого нужно показать свой паспорт. Если человек находится на месте пребывания, но не прописан в этой квартире, то он также может проголосовать. Единственное, должен заполнить специальное заявление, в котором он гарантирует, что нигде больше голосовать не будет», – объяснила Цыплакова.

Можно проголосовать на работе, если человек работает на государственном предприятии. Работодатель может обратиться в ЦИК с просьбой провести референдум на рабочем месте.

В Мариуполе было более многолюдно, чем в прифронтовых городах.

Примечательно, что была дана возможность поучаствовать в референдуме даже военнопленным – солдатам ВСУ – выходцам из Донбасса.

«Поскольку вы все выходцы из бывшей Донецкой области, у вас есть право проголосовать. Поэтому те, кто желает, сегодня эта возможность им предоставляется», – обратился к пленным председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

Появилось также видео, где бойцы республик Донбасса участвуют в референдуме. Голосования проходили как на передовой, так и в частях и госпиталях.

По словам посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника, в республику прибыли международные наблюдатели из Словакии, Германии, Камеруна и других стран.

«Как оказалось, в подворовом голосовании обозначились и свои существенные плюсы. Почти нет очередей. Места для голосования разворачивают в проходных и достаточно удобных местах. На остановках, в магазинах, на лавочках перед подъездом. Минимум формализма. Впрочем, и на избирательный участок тоже можно будет сходить, но это уже 27-го. И откроются они там, где нет угрозы безопасности. Хотя где ее нет, когда две трети республики на расстоянии артиллерийского и уж тем более ракетного удара. А гуманизмом террорист не страдает, только отсутствием снарядов и ракет», – комментирует Мирошник.

Вот что говорил местный житель наблюдателю из Камеруна:

«2014 год показал, что нам нет места в государстве, где тебе запрещают говорить на своём языке, лишают своей культуры, унижают, Донбасс стал бороться за своё гражданское, политическое, человеческое равноправие. Сейчас это итог. Конечно, не всё просто. Надо ещё повоевать, позащищать, побороться», – объяснял мужчина.

А вот – пенсионерка, которая недавно потеряла сына – бойца ЛНР, она так объясняет свой выбор.

«Я – за Россию. Вся моя родня за Россию. У меня сын воевал, 15 числа погиб, 17 похоронили, восемь лет воевал, отгонял этих бандитов от нас. Так что я – за Россию. Если мы будем за Россию, значит, мои внуки, правнуки уже будут законно россияне, и будут Россией защищены», – рассказала женщина.

В целом наблюдатели разных стран положительно отзывались за ходом голосования.

«Разговаривали уже и с избирателями, и с работниками комиссий. Пока нареканий нет, учитывая напряжённую военно-политическую обстановку. Наши коллеги работают и в Херсонской, и в Запорожской областях, и в ДНР, мы поддерживаем координацию между собой, и даже обмениваясь новостями, они говорят, что и там активность очень большая», – сказал наблюдатель из Белоруссии, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.

Прибыла наблюдать за референдумом и эксперт из Словакии Любица Блашкова.

«Желание Запада сказать, что мы вообще нелегитимные, но мы легитимные, потому что они сами кричали, что люди должны решать – вот мы и решаем. В Словакии очень многие надеются на Россию, настроение антизападное, поэтому я уже так говорю – и о вас, и о нас», – немного сбивчиво сказала Блашкова.

В Херсоне царила праздничная атмосфера. Играла музыка, люди приходили с российскими флагами и цветами.

«Наконец-то мы вместе, дома. За что голосовал – не секрет, только за Россию», – сказал на камеру местный житель.

Работница избирательной комиссии признаёт, что общество разделилось.

«Мы надеемся, что с Россией всё будет хорошо. Понятно, что неприятно, любимые люди, которые не разделяют твоих взглядов, это, конечно очень печально», – сказала она.

В Скадовке люди с триколорами у избирательного участка скандировали: «Россия!».

Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов посетил один из избирательных участков Новой Каховки.

«Люди не скрывают своих лиц – и это основной показатель, что людям дают право определиться. Быть в нацистской Украине, которая продолжает обстреливать мирную Каховку, или влиться в состав большой страны, в которой есть правила, существует организационная семья и будущее, гарантированное Конституцией и лично президентом РФ», – сказал херсонский чиновник.

Кроме того, Стремоусов пообщался с французскими наблюдателями. Он выразил мнение, что говорить о противнике обобщающим словом «Запад» не совсем корректно, поскольку всё вершат определённые люди.

«Как когда-то Гитлера создавали определённые люди, так же, как проморгали нацизм. На берегу Женевского озера стоит памятник Чарли Чаплину, который высмеивал Гитлера, все смеялись, и под этим смехом мы выродили Гитлера. Зеленский тоже сатирик, он тоже смеялся над украинской политикой, над нашими пороками, проблемами, поэтому Чарли Чаплин уже не нужен был. Мы получили Зеленского», – сказал Стремоусов.

Он также обратил внимание на шеврон французского антифашистского сопротивления у одного из наблюдателей.

Что касается референдума, чиновник сказал следующее:

«Мы благодарны президенту РФ, что он нас не бросил, не оставил. Потому что я не боялся за свою жизнь, я уже начал бояться за жизнь своих детей. …Историю переписали, и когда нацист Бандера стал героем, мы не понимали, но мы как сознательные родители стали бороться. И кто сегодня не понимает этого – совершенно несчастный человек».

Он показал французам воронки и разрушения от украинских артобстрелов.

«Смотрите, картинка: НАТО, Украина – ломает, а братская многонациональная Россия – строит», – подчеркнул Стремоусов.

В Запорожской области на участки пришло множество молодых людей.

«Этот выбор – возможность построить будущее с нормальной работой и заработком, получить хорошее образование в России. Мои родители по поводу референдума говорят, что он, действительно, нам нужен, нашему городу, и они обязательно пойдут. Мы будем голосовать все, чтобы точно войти в состав России», – рассказала одна из участниц голосования.

Примечательно, что в Мелитополе духовенство и служащие мужского монастыря в честь преподобного Саввы Освященного также проголосовали на референдуме. Голосование проходило в самой святой обители.

Однако вечером появилась информация о взрыве в центре Бердянска, сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет. Об этом представитель главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В центре Бердянска прозвучал взрыв. Террористы Зеленского при помощи самодельного взрывного устройства подорвали ситилайт с патриотической рекламой у Вечного огня», – сказал он.

При этом, как сообщает ВГА Запорожской области, появилась информация о вчерашней ДРГ ВСУ, боевики которой были переодеты в форму Росгвардии. Согласно заявлению, все украинские террористы ликвидированы.

В крымский город Джанкой, где проводился референдум для находящихся там жителей освобождённых территорий, также прибыли иностранные наблюдатели. На вопрос, не боятся ли итальянцы санкций за посещение русского Крыма, одна из наблюдателей сказала: «я свободный гражданин, и ничего не боюсь».

«Наблюдателей 130 человек, итальянская делегация 14 человек. Мы приехали благодаря послу Абхазии в Италии. Первые впечатления абсолютно всё соответствует нормам, точно так же, как в Италии», – сказала наблюдатель.

Ее удивили прозрачные урны, так как в Италии они деревянные и закрытые.

Также несколько слов сказал наблюдатель из Бразилии.

«Как международный наблюдатель я много где посещал разные выборы, и могу с уверенностью сказать, что эти выборы организованы отлично. Люди спокойно и мирно приходят и голосуют по собственной инициативе. Всё соответствует международным стандартам. Я поражён, как серьёзно здесь относятся люди к этому голосованию. В основном народ Бразилии понимает ситуацию между Украиной и Россией, мы думаем, что референдум положит конец непониманию между странами. Если, например, люди Луганска или Донецка хотят выбрать, где они хотят жить, выражая своё желание в виде референдума, люди Бразилии поддержат это», – заверил бразильский наблюдатель.