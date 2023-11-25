Референдум и корейский сценарий, – Арахамия о сценарии завершения войны

Украина сейчас находится на невыгодных переговорных позициях, поэтому руководство настроено воевать и дальше.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил глава украинской делегации на переговорах, руководитель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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По словам Арахамии, идти на переговоры сейчас – для Киева значит согласиться с нынешней линией разграничения. Лучше всего, по его мнению –корейский сценарий, когда стороны не подписывали никакого мирного соглашения напрямую, но боевые действия завершились. Такой сценарий должно одобрить население на референдуме.

«Сейчас все руководство Украины – и политическое, и военное о том, чтобы воевать. Почему? Потому что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров, у нас позиция переговорная очень плохая.

За что мы будем сейчас садиться – там, где мы остаемся, давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество воспримет?

Я вообще считаю, что, как бы не закончилась война, кроме полной победы, все остальное должно проходить через референдум.

Если это, может быть, будет органическое завершение, как в Корее, где ничего не подписывали, тогда возможно. А если кто-то что-то будет подписывать, и это потом нужно будет ратифицировать в парламенте, то парламент просто друг друга убьет, очень будут полярные взгляды.

Такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум. Когда народ скажет, что нужно так, я тогда проголосую, не глядя. Я просто свое мнение подальше засуну и буду делать так, как сказал народ. А если скажут: «Депутаты, решайте», я не ощущаю в себе силы решать и, тем более, кого-то за что-то агитировать, потому что это вопрос каждого индивидуальный», – заявил Арахамия.