20.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Украина
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Референдум о присоединении новых территорий к Украине анонсировали у Зеленского


Закон о референдуме, накануне принятый Верховной радой в первом чтении, лишает украинские регионы даже теоретической возможности легально выйти из состава страны.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Член президентской фракции «Слуга народа» подчеркнул, что Украина может только «прирасти» территориями.

«Мы поставили ограничения – вопросы, которые противоречат территориальной целостности, потому что, я подчеркиваю еще раз – мы должны были вложить, что всеукраинским референдумом решается вопрос изменения территории, в том числе конституционная норма, которая предусмотрена той же 63-й статьей Конституции, но мы сразу ввели ограничения, что не может быть вопроса, который касается разрыва территориальной целостности.

Только с одним условием – что может проводится референдум, но на прирост Украины, не на уменьшение. Чтобы никто не торговал территориями Украины», – заявил Стефанчук.

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