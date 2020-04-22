Референдум по Конституции Путина состоится до конца лета

22.04.2020, Москва, Елена Острякова

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое изначально должно было состояться сегодня, однако было перенесено на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом, не отменено и пройдет до конца лета.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил глава Фонда прогрессивной политик Олег Бондаренко.

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«Не надо думать, что коронавирус остановит всю политическую жизнь. Я уверен, что этот референдум пройдет до осени. Я также уверен, что единый день голосования в сентябре никуда не сдвинется. Выборы пройдут в срок. В противном случае это будет нарушением местных законов во всех регионах, где они должны состояться. Все электоральные процедуры не более опасны, чем поход в магазин», – отметил эксперт.

По данным опубликованного сегодня соцопроса ВЦИОМ, 66% россиян приняли бы участие в голосовании за изменение в Конституции, если бы оно состоялось сегодня.

Бондаренко полагает, что у разных групп населения разные мотивы и приоритеты по данному вопросу.

«Есть государственники, которые всегда смотрели на нашу Конституцию, принятую на руинах расстрелянного Верховного совета в 1993 году, как на либеральное произведение, которое Россию превратило в Российскую Федерацию. Очень важно, что в Конституцию вносится упоминание о государствообразующем народе.

Важно упоминание о неотчуждаемости территории России, будь то Крым, Калининград или Курилы. Очень важно, что в Конституции прописано: семья состоит из мужчины и женщины. Не менее важно, а для кого-то и более важно, что там прописаны социальные гарантии: МРОТ, индексация пенсий и другие социальные меры поддержки», – сказал Бондаренко.