Референдум по Конституции Путина вогнал террориста Сенцова в депрессию

03.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Поддержка поправок в Конституцию РФ большинством жителей России – это плохой знак для Украины, который означает, что президент Владимир Путин сможет править еще долго и, более того, сможет попытаться вернуть не только Крым, но и другие «исторические территории» России.

Об этом в эфире «Громадське радио» заявил освобожденный по обмену украинский террорист Олег Сенцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас это плохо, потому что Путин остается у власти. Настолько в лоб, настолько все делается нагло, что он будет править вечно, до 36-го года, а потом еще что-то они придумают…

И, к сожалению, для нас тоже продолжится вся эта история, противостояние продолжится. Все слушают его риторику, когда он говорит об этих исконно русских землях, которые розданы в качестве подарков, нужно собирать их – это плохая риторика, и нам нужно держать ухо востро, потому что она потом может быстро перейти к действиям», – заявил Сенцов.

Украинский террорист также подчеркнул, что украинская армия, вопреки официальным реляциям, не готова дать бой русским войскам.

«Никто не ожидал оккупации Крыма, никто не ожидал начала войны на Донбассе, никто не ожидал, что Россия сможет, захочет, рискнет ввести войска напрямую, бить из артиллерии и «градов» со своей территории, но она это делала. Потому нужно быть к этому готовыми.

Но, когда ездишь по востоку и видишь, в каком состоянии наша армия, то понимаешь, что мы не готовы, к сожалению. Потому что очень много проблем. Когда говорят, что у нас супер классная армия – у нас супер классные люди, супер классные военные, но пока еще не та армия, которая должна быть», – поделился унынием Сенцов.