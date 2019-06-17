Референдум по НАТО необходим Зеленскому и бесполезен для Украины

17.06.2019, Киев, Игорь Петров

Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским референдум о вступлении в НАТО послужит оправданию продолжения курса Украины на евроатлантическую интеграцию.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский политолог Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с тем, у Зеленского нет иного выхода в условиях, когда нужно показывать стремление двигаться на Запад, понимая, что в НАТО Украину все равно не примут.

«Как вы думаете, под дулами автоматов в условиях террора какой будет результат этого референдума? Это разговор о том, как легализовать свое желание вступить в НАТО и усилить давление на НАТО, чтобы их приняли в нарушение устава НАТО.

С другой стороны, это политический баланс. Ему (Зеленскому) нужно балансировать. Люди, которые его избрали, не хотят войны. Эти 73 процента не хотят НАТО.

Ему нужно показать своим хозяевам на Западе, Трампу что он – за НАТО, и он хочет в НАТО, но при этом как-то ублажить людей, которые категорически не хотят туда.

То, что он говорит по этому политически острому вопросу – пропаганда. Он не может сказать «я не хочу в НАТО», потому что его завтра пристрелит бандит или американцы свергнут.

Просто приедет миссия МВФ, скажет: деньги вам дадим при условии, что вот этого Зеленского здесь не будет, как про генпрокурора сказали. Хозяева хотят НАТО, значит будет НАТО, значит он будет туда рваться.

Если ворота будут наглухо закрыты, он в них будет биться всеми частями тела, чтобы показать, как он лоялен», – заключил Делягин.