Референдум в Харьковской области: Территории присоединят к Белгороду

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Новости Украины

Занятая русскими войсками часть Харьковской области обустраивает жизнь по российским стандартам – здесь уже открылись отделения Пенсионного фонда, отделение МВД и других ведомств, началась выдача российских паспортов, а в ближайшее время – и автомобильных номерных знаков. Население ждет референдума, по итогам которого эти территории войдут в состав России и могут стать частью Белгородской области РФ.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказали волонтеры, братья Дмитрий и Ярослав Лужецкие, – бывшие политзаключенные с Западной Украины, которые сегодня основали свой штаб в Купянске и помогают проведению спецоперации.

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ПН: Расскажите о положении дел на освобожденных территориях Харьковской области.

Ярослав Лужецкий: Уже есть первые российские паспорта, которые выдали. В ближайшее время начнут выдавать автомобильные знаки российского образца. Появилась мобильная связь, которая уже начала работать в нормальном режиме. К сожалению, пока нет мобильного и постоянного стационарного интернета.

Поддержку в виде гуманитарной помощи осуществляет Российская Федерация. Продукты, лекарства поставляют волонтеры и политические партии РФ. В аптеках и магазинах товар появляется от поставщиков из Луганской народной республики. Еще напрямую с Россией в части пересечения границы все вопросы пока не решены, потому весь товар завозится из ЛНР. В принципе, на местах есть все необходимое, но ценник дороже, чем в России.

Купянск входил в состав Донецко-Криворожской республики

ПН: Получение российских паспортов – это массовое явление или пока единичные случаи?

Дмитрий Лужецкий: Есть очереди за паспортами, люди ждут, пока они уменьшатся, но все равно приходят, потому что для многих – не будем говорить, что для всех, но люди с гордостью идут и подают документы на оформление российского паспорта, потому что это то, чего они ждали с 14-го года.

ПН: Что с хождением рубля, везде ли его принимают, вытеснена ли гривна?

Ярослав Лужецкий: Рубль принимают уже везде, но гривна еще в ходу, потому что у людей на руках еще гривны сохраняются. Некоторые предприятия фермерские, они еще в гривнах зарплаты выдают. А вообще, уже везде принимают рубль.

ПН: В Херсонской, Запорожской области уже объявили о будущем референдуме. Что будет с Купянском, учитывая, что не вся Харьковская область еще освобождена?

Дмитрий Лужецкий: Есть информация о том, что будет референдум, власти изучают этот вопрос. В ближайшее время референдум должен быть проведен, и город Купянск и Купянский район, будут присоединены к Белгородской области, поскольку все документы, которые оформляются в городе Купянск, они оформляются как по Белгородской области. МВД полностью себя именует как МВД по Белгородской области, также область очень много помогает Купянскому району, области, помогает фермеру с вывозом сельхозпродукции.

ПН: Есть ли продвижение наших войск или ситуация на харьковском направлении заморозилась?

Ярослав Лужецкий: Ситуация не заморозилась – в той ситуации, которая есть, войска продвигаются, идет наступление на Барвенково, освобождаются другие территории Харьковской области. Тем не менее, Украина производит теракты с помощью беспилотников, которые наносят разрушения даже в Купянском районе.

ПН: Как местные относятся к заявлениям представителей киевского режима о том, что вот-вот начнется контрнаступление на Харьковском направлении?

Ярослав Лужецкий: По большому счету, в Купянске не осталось людей, которые поддерживали бы Украину, они уже давно уехали. В данный момент остались только те, кто поддерживает специальную военную операцию и Россию. В основном, остались люди, которые хотят воссоединиться и быть гражданами РФ.

ПН: Какие основные проблемы вы видите сегодня, на которые нужно обратить внимание в первую очередь?

Дмитрий Лужецкий: Даже если эти проблемы и есть, они постепенно решаются. Невозможно за несколько месяцев выстроить заново весь механизм жизнедеятельности. В данный момент начинает работать Пенсионный фонд, запустилось МВД, открылся банк, запускается банковская система, чтобы люди могли получать деньги на карточки, работает мобильная связь. Так или иначе, руководство Российской Федерации делает все, чтобы все эти проблемы уладить и все освобожденные территории ни в чем не нуждались.

Ярослав Лужецкий: Просто раньше все было завязано на Харьков, поэтому новому правительству освобожденной Харьковской области пришлось всю структуру выстраивать с нуля. Школы, Пенсионный фонд, больницы, МВД – все раньше завязывалось на Харьков, и все команды исходили оттуда. Сейчас все начало выстраиваться по новой, и областным центром считается Купянск, хоть мы все ждем и надеемся, что Харьков в ближайшем будущем будет освобожден.

Дмитрий Лужецкий: Есть одна проблема еще – это стоимость продуктов питания и медикаментов, которые идут в продажу. Сейчас Российская Федерация компенсирует это тем, что люди пользуются бесплатным электричеством, водой, газом, им выдают материальную помощь в виде пищевых наборов, выдают денежную помощь.