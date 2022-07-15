«Референдумы – это передышка, Путин продолжит уничтожение Украины» – Белковский

15.07.2022  23:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Новороссия, Политика, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

После проведения референдумов о воссоединении с Россией в бывших южных областях Украины, Москва будет считать за собой полным правом любыми средствами защищать эти территории, вплоть применения до ядерного оружия.

Об этом в эфире YouTube-канала «Знай 24» заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Для Владимира Путина, Кремля, важно застолбить сухопутный коридор на Крым и перейти к мероприятиям по его формальной аннексии, перейдя от наступления к обороне.

С точки зрения Кремля, после аннексии это будет считаться не формальной территорией РФ, а официальной, и можно будет для ее обороны грозиться любыми средствами, способами, включая оружие массового уничтожения.

С точки зрения Владимира Путина, это является достаточно сильной угрозой, чтобы Запад сподвиг Украину на мирные переговоры ценой территориальных уступок до 25% украинской территории, что не снимает вопроса в целом.

Путин и дальше будет добиваться уничтожения Украины как государства и или как минимум отсечения ее от моря путем оккупации юга и создания сухопутного коридора на Приднестровье», – рассказал Белковский.

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