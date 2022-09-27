Референдумы можно было не проводить – Ищенко

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Новости Украины

Острой необходимости в проведении референдумов не было, поскольку международная общественность, в том числе и многие союзники РФ, всё равно не признают их результатов, как это до сих пор происходит с Крымом, а воссоединиться с Россией эти территории могли бы на основании обращений местных властей.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Референдумы вполне можно было не проводить. То есть, с точки зрения международного права, они никак не легитимируют наши действия. Они всё равно не будут никем признаны, эти референдумы. Включая, скорее всего, большую часть наших союзников, которые Крым российским не признали до сих пор официально. С точки зрения нашего внутреннего законодательства, то мы имеем право получить обращение от властей данных республик, областей и так далее, и решением Думы, Совета Федерации, подписанным президентом, после этого принять их в состав России. Референдум для этого не нужен. Он ничего не даёт дополнительно. Мы можем совершенно спокойно, просто решением Верховной власти, причём, процедура будет та же самая. Мы бы говорили, что настолько уважаем народное волеизъявление, что для нас решение референдума — это закон, и мы его соблюдаем в любом случае. Но мы совершенно спокойно игнорировали на протяжении десятилетий решение референдумов в Абхазии и Южной Осетии, мы до сих пор игнорируем решение приднестровского референдума. Мы 8 лет игнорировали решение референдумов Донбасса, не признавая его независимость. А до этого Путин официально обращался к местным властям, с просьбой не ставить вопросов о вступлении в Россию. Потому что он понимал, что население Донбасса проголосует за вступление в Россию, и тогда тоже придётся игнорировать это. То есть, мы совершенно спокойно игнорируем решения референдумов, когда они нас не устраивают или мы считаем, что они проведены не вовремя. Соответственно, традиции признания решений любых референдумов у нас тоже нету», – напомнил Ищенко.

По его мнению, если бы референдумами можно было бы изменить ситуацию на полях боевых действий, то Россия только бы референдумами и занималась.

«Давайте проголосуем за то, чтобы Украина капитулировала. Проведём референдум в масштабе всей России и на освобождённых территориях тоже. Всё проголосуют, и что? На следующий день Украина капитулирует? Вот сейчас на референдуме будет решено, что Запорожская область становится частью России. Путин подпишет там, проголосует Дума и Совет Федерации, но город Запорожье находится под контролем Украины, областной центр. Значит, с нашей точки зрения это будет оккупированная Украиной российская территория. С украинской точки зрения это будет украинский областной центр – город Запорожье. Как вы думаете, украинские войска после референдума заплачут и уйдут из Запорожья? Нет, они его будут защищать дальше. И долго, наверное, будут защищать», – сказал политолог.