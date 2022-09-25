«Референдумы признают, когда возьмём Галичину» – Ищенко

25.09.2022  22:55 (Мск), Москва
Вадим Москаленко.  
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Война, Дзен, Мобилизация, Россия


Признания итогов референдумов в бывших областях Украины можно достичь только в результате успешных действий российской армии. Каждая мобилизация – это удар по стабильности и экономике. Поэтому действовать надо грамотно – тщательно спланированными молниеносными ударами вглубь территории противника.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Признания итогов референдумов в бывших областях Украины можно достичь только в результате успешных действий...

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«Кого бы где ни набирали – это ограниченный ресурс добровольцев. Проводить мобилизации – это удар по экономике, удар по стабильности, то есть, мобилизации могут быть только ограниченными и иметь ограниченный характер. Значит, в таком случае, надо понимать, кого мы можем мобилизовать, где, каким образом этот ресурс использовать. Тогда это все надо накапливать под конкретную операцию, необходимо просто организовать очередной блицкриг.

Собрать силы, собрать средства, и в течении 1-3 месяцев закончить боевые действия на Украине путем глубоких проникающих ударов. Тогда – да, тогда может быть это оправдано, но, опять-таки, этих людей надо обучить, этих людей надо оснастить, на это необходимо время, их необходимо собрать в части. Эти части должны пройти обучение, должны пройти боевое слаживание и так далее. Это нельзя сделать за два дня», – заявил Ищенко.

Он подчеркнул, что в этих условиях России необходимо беречь живую силу и воевать аккуратно и экономно.

«Должны воевать очень аккуратно, очень экономно. И побеждать аккуратно и экономно. К сожалению, без боевых действий уже на Украине ничего не закончишь. Хоть сорок референдумов проводи.

Мы что, Зеленскому или в Вашингтоне в ООН пошлем бумажку по итогам референдума – все ахнут и признают наши требования, да? Нет. Такого никогда не будет.

Все ахнут и признают наши требования только тогда, когда мы будем стоять в Киеве, во Львове, в Чернигове, в Ивано-Франковске, и когда все будут понимать, что нас оттуда не выбьешь», – подытожил политолог.

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