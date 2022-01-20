Реформа системы уборки дворов в Петербурге рискует провалиться

Смольный по-прежнему не справляется с уборкой Санкт-Петербурга от снега и наледи, в связи с чем на очистку дворов начали выводить сотрудников бюджетных организаций. Однако такое решение выглядит как сомнительная предпосылка к обещанной городскими властями реформе системы уборки дворов.

Председатель Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов заявил, что реформировать систему уборки дворов от снега могут к 1 января 2023 года. По его словам, снежный коллапс нынешней зимой произошел из-за распределения ответственности за уборку улиц и внутридомовых территорий сразу между десятком организаций. Новая система, которую в Смольном планируют внедрить через год, предлагает группу бюджетных предприятий с прямым финансированием.

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Вероятно, первые признаки обещанной реформы петербуржцы могут наблюдать уже сегодня. В администрации Адмиралтейского района было принято решение привлечь к уборке внутриквартальных территорий сотрудников бюджетных организаций , у которых, как очевидно считают чиновники, нет других более важных задач, кроме как выполнять работу за коммунальщиков.

В целом сложившаяся в Северной столице ситуация свидетельствует о том, что город не справляется с уборкой снега и наледи. С начала зимы в Смольном неоднократно заявляли об «усилении» контроля за ведением снегоуборочной кампании, пытались запустить в итоге провалившийся проект «дворник-шеринг» , не нашедший отклика со стороны петербуржцев, и даже применяли ставшую традиционной стратегию губернатора Александра Беглова, которая заключается в том, чтобы просто отстраниться от проблемы и подождать, пока она решится сама собой.

Однако все эти неудачные попытки «купировать» проблему привели лишь к усугублению снежного коллапса и в очередной раз указали на серьезный системный кризис в жилищно-коммунальной сфере города. Смольный под управлением губернатора Беглова не смог подготовить Петербург к зимнему сезону 2021-2022 годов, хотя Александр Дмитриевич и заявлял о стопроцентной готовности к любым чрезвычайным ситуациям зимой, в связи с чем возникают сомнения в успехе реализации очередной «реформы» чиновников, привлекающих к уборке снега бюджетников.