Реформа в МИД Молдовы: Запад оставил ведомству одну «собачью функцию»

Принес присягу и вступил в должность новый министр иностранных дел Молдовы – 36-летний Михаил Попшой (на фото), представитель правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), занимавший до этого пост вице-спикера парламента.

Михаил Попшой сменил на посту руководителя внешнеполитического ведомства опытного дипломата Нику Попеску, который заявил об отставке с поста главы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) неделей ранее.

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МИДЕИ Республики Молдава переименовано в министерство иностранных дел. Изменена и структура правительства: наряду с постом вице-премьера иностранных дел (его занимает Михаил Попшой) введена должность вице-премьера по евроинтеграции без министерского портфеля. Евроинтеграционным направлением займется Кристина Герасимов, работавшая до сих пор госсекретарем МИДЕИ.

Реформу и новые назначения комментирует в интервью ПолитНавигатору политолог Александр Кориненко.

ПолитНавигатор: Михаил Попшой стал вице-премьером, министром иностранных дел после ухода с поста главы МИДЕИ Нику Попеску. Насколько удачным кажется вам это назначение? Вы не раз говорили, что у нынешней правящей команды короткая скамейка запасных, и все же замены, похоже, находятся.

Александр Кориненко: Я до сих пор убежден, что скамейка запасных короткая. Господин Попшой давно претендовал на место главы внешнеполитического ведомства и не скрывал этого. Бывший глава МИДЕИ Нику Попеску, безусловно, по профессиональным качествам на две головы выше, чем Михай Попшой. Но господин Попеску стал жертвой подковерных интриг на последней стометровке перед президентсткими выборами.

Кандидатура Попшоя не слишком удачна, и это осознает сама президент Майя Санду, которая решила разделить функции министерства и ввести главного переговорщика по европейской интеграции. Таким образом, нынешнего министра лишили фактически главной функции ведомства – евроинтеграции страны – и возложили эту функцию на министра без портфеля Кристину Герасимов, отведя нынешнему главе МИД церемониальные функции, так как сейчас внешняя политика на все сто процентов сосредоточена на странах ЕС.

ПолитНавигатор: Попшой уже сделал несколько заявлений, в частности, о продолжении линии по вступлению Молдовы в ЕС и переориентации внешней политики республики с России на западные страны. Куда еще дальше переориентировать? До полного разрыва с Москвой?

Александр Кориненко: При всем уважении к новому министру надо отметить, что его заявления сейчас имеют небольшой вес, я бы посоветовал следить за тем, какие заявления будет делать наш главный переговорщик с ЕС. Михай Попшой просто получил эту должность, потому что стоял за ней в очереди. С другой стороны, обратите внимание на его биографию: со студенческой скамьи Михаил Иванович был отличником политической подготовки в образовательных программах Европейского союза.

К сожалению, ему до сих пор везде мерещится агентура Кремля, и он повторяет идеологические нарративы самых радикальных борцов с российским влиянием. Никаких отношений у Кишинева с Российской Федерацией сейчас нет, за все годы дипломатических отношений между нашими странами они находятся на самом низком уровне.

ПолитНавигатор: Новый министр сможет задать какие-то внешнеполитические тренды?

Александр Кориненко: Я бы не ждал никаких новых трендов – просто надо приготовиться к резким политическим заявлениям, от которых мы часто будем браться за голову. По факту, забирая у господина Попшоя направление евроинтеграции, ему только и оставили функцию громко огрызаться на Восток.

ПолитНавигатор: Вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимов будет без министерского портфеля. Что эта значит, какова цель этой реформы?

Александр Кориненко: Как я уже говорил, молдавский МИД без добавки ЕИ (европейской интеграции – прим. автора) – это просто ведомство для громких заявлений, основная работа будет сосредоточена на главном переговорщике с Евросоюзом Кристине Герасимов. Она профессионал своего дела, а Михай Попшой – просто лояльная политическая фигура и получил этот высокий пост за годы преданности президенту.

Но Майя Санду понимает, кто профессионал своего дела, а кто на протяжении долгих лет просто был хорошим парнем и обеспечивал надежные тылы. Но хороший парень – это не профессия, поэтому важные дела будут доверены профессионалам.

ПолитНавигатор: Почему все-таки ушел Нику Попеску? Много пишут, что он сделал неплохую карьеру и сможет внести в свой актив весомые пункты об успехах Молдовы на пути евроинтеграции. При нем страна стала кандидатом в члены ЕС. Какие реальные достижения на его счету?

Александр Кориненко: Нику Попеску – это прекрасный профессионал московской школы дипломатических отношений, но он всего лишь гастарбайтер в нашей стране. Он реально понимал, откуда дует ветер и как использовать международную ситуацию в свою пользу. По факту, он вывел Молдову в кандидаты в ЕС без каких-либо достижений в области реформ, а используя вооруженный конфликт в Украине.

Его минусом для Майи Санду было то, что Нику Попеску вел собственную игру, обеспечивая себе на будущее высокие должности в европейских структурах, что ему и удалось – теперь он желанный сотрудник в любом европейском ведомстве. А сейчас, перед выборами президента, Майя Санду предпочла бы, чтобы глава МИДЕИ имел партбилет и не был бы слишком независимой политической фигурой.

Я уверен, что у Николая Николаевича все будет хорошо. Он более 15 лет не проживал на территории Республики Молдова, поэтому я и называю его гастарбайтером. Его жизнь связана с Францией и ЕС в целом, он займет отличный пост как человек, который довел одну из стран Восточной Европы до статуса «кандидата в ЕС».