10.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Транспорт, Украина
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Реформаторы из Укрзализницы добрались до стаканчиков в поездах

«Укрзализныця» рассматривает возможность использования в поездах вместо стеклянных стаканов в металлических подстаканниках просто стеклянные или бумажные стаканчики, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал в Facebook руководитель Укрзализницы Евгений Кравцов.

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«Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?» — спросил он Facebook-сообщество, показав макет новой посуды.

В комментариях некоторые выступил против идеи, объясняя свою позицию увеличением количества отходов от бумажных стаканов, тем более с пластиковой крышечкой, которую хорошо видно на рисунке.

Кто-то предложил поработать над дизайном стаканчиков, мол «киевский вокзал далеко не самый красивый в Украине».

«Скоро будут изменения. Готовим масштабный проект реконструкции», — бодро ответил на это Кравцов.

На претензии касательно экологии он отметил, что пластика на стаканчиках не будет. Их планируют сделать или бумажными или стеклянными.

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