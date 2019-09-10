Реформаторы из Укрзализницы добрались до стаканчиков в поездах
«Укрзализныця» рассматривает возможность использования в поездах вместо стеклянных стаканов в металлических подстаканниках просто стеклянные или бумажные стаканчики, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом написал в Facebook руководитель Укрзализницы Евгений Кравцов.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?» — спросил он Facebook-сообщество, показав макет новой посуды.
В комментариях некоторые выступил против идеи, объясняя свою позицию увеличением количества отходов от бумажных стаканов, тем более с пластиковой крышечкой, которую хорошо видно на рисунке.
Кто-то предложил поработать над дизайном стаканчиков, мол «киевский вокзал далеко не самый красивый в Украине».
«Скоро будут изменения. Готовим масштабный проект реконструкции», — бодро ответил на это Кравцов.
На претензии касательно экологии он отметил, что пластика на стаканчиках не будет. Их планируют сделать или бумажными или стеклянными.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.