«Реформы» украинского рынка газа привели к полному коллапсу

17.05.2019, Киев, Игорь Петров

Политика ценообразования, принятая в результате реформирования рынка газа Украины, привела к рост задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины» теплоснабжающий и трейдерских компаний.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общий долг составляет 69 миллиардов гривен состоянием на сейчас, из них предприятия ТКЭ – 37,5 миллиарда гривен, еще 32 миллиарда гривен – газотрейдерских компаний, облгазов. Это астрономическая сумма, которую трудно себе представить. Такая сумма свидетельствует об однозначно тупиковую, преступную политику ценообразования на так называемом газовом рынке. Это свидетельство полного коллапса. Как бывший министр я бы посоветовал новоизбранному президенту пересмотреть состав СНБО и результаты реформы так называемого газового рынка», – сказал Кучеренко.