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15.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Региональные «элитки» стали разбегаться от Порошенко

Так называемые «региональные элиты» уже не верят в успех Петра Порошенко и отказывают ему в помощи накануне второго тура президентских выборов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Петра Порошенко оставляют региональные элиты. Многие квоты в избирательных комиссиях на местах были заполнены руководителями регионального уровня, начиная от депутатов-мажоритарщиков, и заканчивая губернаторами, руководителями облсоветов.

Сейчас региональные элиты уже публично, активно начинают дистанцироваться от Петра Порошенко, и, соответственно, с ними уходят их люди. И во многих регионах возникает кадровый коллапс для президента», – сказал эксперт.

По словам Бортника, у Порошенко нет шансов сократить разрыв с Владимиром Зеленским – доказательством тому послужила провальная попытка президента организовать «дебаты» в воскресенье, на которые не пришел фаворит гонки.

Максимум, что может сделать воскресное шоу, – «поправить результат на несколько процентов, но преодолеть разрыв в 30-40% такие формы, конечно, не способны», – отметил Бортник.

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