16.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Местная власть, Политика, Украина
Просмотров:

Региональные элиты Украины все больше отдаляются от Киева


Финансовая децентрализация привела к тому, что местные элиты Украины получили в свое распоряжение больше средств чем раньше, создали собственные партии и впервые в истории идут на местные выборы независимо от всеукраинских партий.

Об этом в эфире телеканала «Перший казацкий» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если мы говорим о реформе финансовой децентрализации (потому что передавались только финансовые полномочия, но не административные и тем более не политические полномочия на места), то она привела к финансовом усилению региональных элит. И, как итог этой реформы финансовой децентрализации мы видим то, что на эти местные выборы впервые в истории Украины региональные элиты массово идут от своих собственных политических проектов.

Они или прикупили партии или создали партии и идут от них самостоятельно, они не идут в обозе партии власти, они не они не идут в обозе всеукраинских партий как это было всегда. Поэтому эти выборы – это первые местные выборы в истории Украины, которые не стали продолжением парламентских и президентских. Стандартно местные выборы с 1990 го года просто были элементом «дорезания», «доразделения» пирога власти по шаблону, по итогам результатов парламентских и президентских выборов», – сказал Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть