Региональные элиты Украины все больше отдаляются от Киева

16.10.2020, Киев, Игорь Петров

Финансовая децентрализация привела к тому, что местные элиты Украины получили в свое распоряжение больше средств чем раньше, создали собственные партии и впервые в истории идут на местные выборы независимо от всеукраинских партий.

Об этом в эфире телеканала «Перший казацкий» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о реформе финансовой децентрализации (потому что передавались только финансовые полномочия, но не административные и тем более не политические полномочия на места), то она привела к финансовом усилению региональных элит. И, как итог этой реформы финансовой децентрализации мы видим то, что на эти местные выборы впервые в истории Украины региональные элиты массово идут от своих собственных политических проектов.

Они или прикупили партии или создали партии и идут от них самостоятельно, они не идут в обозе партии власти, они не они не идут в обозе всеукраинских партий как это было всегда. Поэтому эти выборы – это первые местные выборы в истории Украины, которые не стали продолжением парламентских и президентских. Стандартно местные выборы с 1990 го года просто были элементом «дорезания», «доразделения» пирога власти по шаблону, по итогам результатов парламентских и президентских выборов», – сказал Бортник.