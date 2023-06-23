Региональный российский чиновник до ужаса напугал молдавские власти

Елена Острякова.  
23.06.2023 09:50
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Местная власть, Молдова, Политика, Россия, Украина


Переполох в Кишиневе наделало вчерашний заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Он в сердцах после ракетного удара по Чонгарскому мосту пообещал отомстить не только Украине, но и Молдове.

Переполох в Кишиневе наделало вчерашний заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Он в сердцах...

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«Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы режимом Ющенко в свое время, — все эти координаты известны, поэтому будет скоро ответ очень серьезный», — сказал Сальдо.

Молдавский МИД оперативно назвал заявление российского чиновника «абсолютно неприемлемым» и срочно вызвал для объяснений посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова.

При этом всем понятно, почему Сальдо в пылу эмоций упомянул Джурджулешты. Через этот порт на Днестре вот уже год в ущерб молдавским экспортерам переваливают топливо и оружие для Украины, которое поступает из Румынии.

Поэтому неудивительно, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку решил возмутиться заявлением херсонского губернатора.

Кстати, российский посол не пошел в молдавский МИД, а послал вместо себя пресс-секретаря посольства Анатолия Лошакова.  Тот разъяснил молдавским дипломатам, что стратегию войны определяет Минобороны России, а не региональные власти.

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