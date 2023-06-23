Региональный российский чиновник до ужаса напугал молдавские власти
Переполох в Кишиневе наделало вчерашний заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
Он в сердцах после ракетного удара по Чонгарскому мосту пообещал отомстить не только Украине, но и Молдове.
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«Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы режимом Ющенко в свое время, — все эти координаты известны, поэтому будет скоро ответ очень серьезный», — сказал Сальдо.
Молдавский МИД оперативно назвал заявление российского чиновника «абсолютно неприемлемым» и срочно вызвал для объяснений посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова.
При этом всем понятно, почему Сальдо в пылу эмоций упомянул Джурджулешты. Через этот порт на Днестре вот уже год в ущерб молдавским экспортерам переваливают топливо и оружие для Украины, которое поступает из Румынии.
Поэтому неудивительно, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку решил возмутиться заявлением херсонского губернатора.
Кстати, российский посол не пошел в молдавский МИД, а послал вместо себя пресс-секретаря посольства Анатолия Лошакова. Тот разъяснил молдавским дипломатам, что стратегию войны определяет Минобороны России, а не региональные власти.
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