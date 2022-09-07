Регионы Германии больше не хотят принимать украинских беженцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В 12 из 16 федеральных земель Германии анонсировали прекращение приема новых беженцев из Украины. Сейчас убежище в этой стране нашли почти миллион украинцев.

Об этом сообщает немецкое издание The Munich Eye.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

“На фоне большого количества прибывших, 12 штатов активировали блокирование системы распределения”, – сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Германии.

По ее словам, общее количество людей, бежавших из Украины в Германию составляет более 980 000, в последнее время в среднем в страну прибывает 875 человек в день.

Из-за такого наплыва новых людей несколько федеральных земель выразили обеспокоенность, что вскоре будут достигнуты пределы возможностей. В немецком Министерстве внутренних дел отметили, что другие земли продолжают принимать беженцев, поэтому найти жилье можно.

По словам министра развития Свенья Шульце, Германия предоставит Украине дополнительные 199 млн долларов для финансирования программ помощи внутренне перемещенным лицам, чтобы те оставались на родине, а не ехали за рубеж.