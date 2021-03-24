Подпишись на рассылку
24.03.2021, Москва, Игорь Петров
 
Дзен, Италия, Медицина, Политика, Россия
Просмотров:

Регионы Италии просят российскую вакцину


В посольство России в Италии поступают многочисленные обращения от итальянских регионов и компаний с предложениями о производстве российской вакцины «Спутник V».

Об этом на конференции в ТАСС сообщил посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы надеемся на скорейшее завершение процедуры последовательной экспертизы в ЕМА без политизации и излишней бюрократии. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о важности объединения усилий и развитии международного сотрудничества в борьбе с новой инфекции. Это очень актуально и в контексте российско-итальянского взаимодействия.

Мы готовы в случае востребованности и к поставкам российской вакцины, и к организации ее производства на итальянской территории, и к развитию сотрудничества в области совместных исследований.

В то же время я хочу особо подчеркнуть и повторить сказанное президентом России – мы никому ничего не навязываем. В посольство поступают многочисленные обращения от итальянских регионов, частных компаний, организаций, физических лиц с просьбами о приобретении и предложениями о производстве «Спутника» и для итальянских граждан.

Наша позиция – максимально прозрачна, мы ее неоднократно заявляли: мы открыты для всех взаимоприемлемых форм сотрудничества при том понимании, что соответствующие запросы должны поступать по официальным правительственным каналам. Мы категорически не хотели бы вносить какие-либо элементы диссонанса во взаимоотношения центрального правительства и отдельных регионов Италии», – сказал дипломат.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть