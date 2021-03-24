Регионы Италии просят российскую вакцину

24.03.2021, Москва, Игорь Петров

В посольство России в Италии поступают многочисленные обращения от итальянских регионов и компаний с предложениями о производстве российской вакцины «Спутник V».

Об этом на конференции в ТАСС сообщил посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы надеемся на скорейшее завершение процедуры последовательной экспертизы в ЕМА без политизации и излишней бюрократии. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о важности объединения усилий и развитии международного сотрудничества в борьбе с новой инфекции. Это очень актуально и в контексте российско-итальянского взаимодействия.

Мы готовы в случае востребованности и к поставкам российской вакцины, и к организации ее производства на итальянской территории, и к развитию сотрудничества в области совместных исследований.

В то же время я хочу особо подчеркнуть и повторить сказанное президентом России – мы никому ничего не навязываем. В посольство поступают многочисленные обращения от итальянских регионов, частных компаний, организаций, физических лиц с просьбами о приобретении и предложениями о производстве «Спутника» и для итальянских граждан.

Наша позиция – максимально прозрачна, мы ее неоднократно заявляли: мы открыты для всех взаимоприемлемых форм сотрудничества при том понимании, что соответствующие запросы должны поступать по официальным правительственным каналам. Мы категорически не хотели бы вносить какие-либо элементы диссонанса во взаимоотношения центрального правительства и отдельных регионов Италии», – сказал дипломат.