Регионы останутся без денег, а 17% украинцев – без работы

12.05.2020, Киев, Игорь Петров

До 17% трудоспособного населения Украины останется без работы в результате кризиса, вызванного пандемией и введением карантина, что приведет к падению доходов местных бюджетов регионов Украины.

Об этом в эфире канала CapitalTV заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Безработица возрастает. Где-то три с половиной миллиона человек будут без работы, без дохода. До введения карантина это было 1,6 миллиона, где-то раза в два. Она, возможно, будет постепенно уменьшаться, но безработица в любом случае будет 15-17 процентов от трудоспособного населения – до карантина было порядка 8-8,5 процентов.

Пока не говорят, сколько за апрель НДФЛ поступило, но можно косвенно, по единому социальному взносу, посмотреть: если сравнивать апрель 2020 года к апрелю 2019 года, впервые за последние четыре года уменьшились поступления от единого социального взноса, причем, с теми темпами, как развивались поступления, там минус 5 миллиардов гривен только за один месяц.

Это говорит о двух вещах. Во-первых, что проблемы с Пенсионным фондом в этом году не закончились, и даже тех пересмотренных денег, которые заложены в бюджет, скорее всего, не хватит для выплаты всех пенсий.

Но и это говорит о том, что уже снизились зарплаты, значит меньше местные бюджеты, в том числе, получат. Мало того, что им субвенции порезали, они еще и доходов будут меньше получать», – заключил эксперт.