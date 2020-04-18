Регионы Украины теряют доверие к центральной власти

18.04.2020, Киев, Игорь Петров

В регионах Украины местные элиты становятся лидерами общественного мнения, что отразится на результатах местных выборов осенью.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил политолог Кость Бондаренко? передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть столкнется с той ситуацией, что сегодня актуализируются региональные элиты как модераторы процессов на местах. Активизируется это потому, что народ столкнулся с проблемами банального выживания, и сегодня первую очередь смотрят на тех, кто сможет их обеспечить это выживание, комфорт в условиях карантина, какие-то бытовые условия и прочее, кто привозит маски, ИВЛы и прочие вещи, кто борется с коронавирусом. А в первую очередь у них на глазах – мэры, представители самоуправления и представители крупного бизнеса.

Именно они сегодня являются властителями дум в глубинке. Не представители крупных партий, не лидеры общеукраинского масштаба, а именно местные элиты. Сегодня народ их считает своим героями, и это аукнется на осенних выборах, если, конечно, Зеленский не перенесет выборы на весну, как некоторая часть его окружения ему советует», – сказал Кость Бондаренко.