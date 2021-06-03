03.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Уже через 7 месяцев после выборов американцы носятся с «Единым национальным движением» Грузии, как с писанной торбой. В своем время именно они сколотили банду безбашенных отморозков, затем трансформировали ее в политическую партию, и в дальнейшем привели во власть.

Если до этого грузинские власти конфронтировали с Россией достаточно осторожно и умеренно, то «Единое национальное движение» во главе с Михаилом Саакашвили своим основным курсом сделало оголтелую русофобию.

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9-летнее правление этой партии принесло России какие-то осложнения, но для грузинского государства и грузинского народа обернулось настоящей трагедией, потому что именно на него обрушились жестокие репрессии, полный правовой беспредел, государственный рэкет и узаконенное насилие.

После того, как грузинский народ избавился, наконец, от этих кровососущих, именно американцы помогли своим созданиям избежать законного возмездия за совершенные преступления. Американцы навязали победившей на выборах «Грузинской мечте» политику коабитации.

Так как и избавители страны от бандитов также безоговорочно следовали прозападным курсом, то им ничего не оставалось, как предать своих избирателей и не выполнить данных обещаний. Не желая признать свое поражение на последних выборах, «ЕНД», опираясь на всестороннюю помощь американцев, не оставляет попыток захватить власть, то силовым методом, то путем различных политических махинаций.

И вот, наконец, после 7 месяцев борьбы «ЕНД» милостливо снизошла до согласия войти в парламент. Однако «нацики» не были бы «нациками», если бы и здесь не проявили себя. Документ председателя евросоюзного чиновника Шарля Мишеля, подписание которого было обязательно для всех партий, «ЕНД» демонстративно не подписало. Уже одно это должно было ей закрыть дорогу в парламент.

Но тут просто к астрономическому количеству прежних поблажек добавилась еще одна. На надо забывать, что американцы и Евросоюз все это время беззастенчиво выкручивали руки «Грузинской мечте».

Теперь главный смотрящий по Грузии – посол США Келли Дегнан – приветствует решение «ЕНД» работать в парламенте.

Келли Дегнан

«Хорошо, что «Единое национальное движение» присоединяется к парламенту. Конечно, это важный признак того, что партии работают вместе в парламенте, к чему мы призывали их последние семь месяцев. Все партии приняли это решение, основываясь на интересах и желании своих избирателей и сторонников», — сказала Келли Дегнан.

Она, правда, несколько разочарована тем, что ее подопечные, которым именно она и Евросоюз, а не их нулевой политический авторитет, обеспечили места в парламенте, позволяют себе не подчиняться ее требованиям. Но монструальным порождениям Запада – сделанного хозяевами показалось недостаточным. Как старуха из пушкинской сказки, они не желают быть оппозицией, а желают быть властью, причем абсолютной.

Председатель партии Ника Мелия и не думает скрывать, что его партия приходит в парламент с одной только целью – сменить власть. Этим «националы» занимаются с осени 2012 года. Последняя попытка лично для Мелия, во время которой он организовывал кровавые уличные беспорядки и пытался штурмом захватить здание парламента, обернулась тюрьмой, из которой его выкупил Евросоюз. Но, как видно, ни он, ни его партия «нациков» от своих планов не отказываются.

Ника Мелия

На этом фоне вызывает удивление заявление Келли Дегнан: «Я искренне надеюсь, что «Единое национальное движение» подпишет документ, войдет в парламент и конструктивно будет работать с правящей партией и оппозицией».

Где и когда она видела конструктивную работу «националов»? Ей самой столько месяцев приходилось заставлять этих деятелей подчиниться.

Президент Грузии и посол США

Американцы не ради конструктивного сотрудничества создавали эту партию. Она, как и прежде, нужна для развязывания кровавых авантюр против России. А то, что для Грузии подобные авантюры могут оказаться самоубийственными, ни местных шавок, ни их заокеанских хозяев даже не интересует.