Рейд на Курщину стал авантюрой Зеленского ради «стратегических садов»

Анатолий Лапин.  
04.11.2024 11:28
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Пока ВСУ терпят поражение за поражением и теряют Донбасс, власть держит войска в Курской области, где они постепенно уничтожаются российской армией. При этом никакой стратегической ценности захваченные российские земли не имеют.

Об этом в эфире «UkrLife» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока ВСУ терпят поражение за поражением и теряют Донбасс, власть держит войска в Курской...

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«Мы имеем проблемы на Запорожском направлении и проблемы в Курской области, в которой вообще непонятно, что делают ВСУ. Президент Зеленский заявил о том, что мы не имели намерений брать Курскую АЭС. А у меня вопрос – что мы вообще делаем в Курской области? Почему мы Донбасс не защищаем? Чем это помогло в обороне страны, Курский рейд? Возможно, в 2023-м что-то еще с этого бы и вышло, но на дворе 2024-й. Вместо того, чтобы защищать Курахово, Угледар, Покровск, мы это все сдаем, а сами сидим в части Курской области, создали себе анклавчик, где нас потихоньку выбивают, и сторожим сады. Кто не знает, там самое стратегическое, что есть, – это фруктовые сады.

В Судже – городом его называют, жителей в два раза меньше, чем у нас в поселке Глеваха Киевской области. Села, которые там есть, никакого ни военного, ни стратегического, ни экономического – ну никакого значения для России не имеют, и для нас тоже. Зачем мы туда зашли – никто объяснить не может, поэтому я склоняюсь к тому, что Курский рейд все же является авантюрой», – заявил Мосийчук.

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