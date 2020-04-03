Рейд противников Майдана в Киеве вызвал настоящий переполох

03.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Политолог Александр Семченко, известный резкими выступлениями на украинском ТВ с осуждением действий боевиков АТО и государственного переворота 2014 года, спровоцировал настоящий переполох в Киеве. Семченко вместе с единомышленниками из «Штаба по войне с Covid-19» провели акцию в здании Госрезерва Украины. Это учреждение в последнее время фигурируют в коррупционных скандалах с распродажей масок и медицинского оборудования в период эпидемии коронавируса.

Интересно, что в группу Семченко специально входило 9 человек, так как в Киеве запрещено собираться по 10 человек. Все общественники были в дефицитных защитных масках. Свои действия они фиксировали на видео.

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Охрана поначалу долго отказывалась пропускать неожиданных гостей, требовавших встречи с руководством Госрезерва. При этом другие посетители входили в учреждение беспрепятственно. Общественникам пришлось проявить настойчивость и вызвать полицию.

Пройдя охрану спустя два часа, группа Семченко встретилась с молодым человеком в маске, который заявил, что является представителем руководства Госрезерва, однако вместо удостоверения показал распечатанную на принтере бумажку. Мужчина начал толкать Семченко, который вел трансляцию в Интернете.

В коридоре общественники заметили кабинет замглавы Госрезерва и зашли туда, продолжая вести стрим. Чиновник был вынужден принять заявление.

Как пояснил Семченко, общественники требуют пояснить, куда делись аппараты ИВЛ и 10 млн масок из резерва, себестоимость которых составляла 69 копеек, однако в аптеках они продаются теперь по 25 гривен, а другая часть, очевидно, перепродана коррумпированными чиновниками на Запад.

Интересно, что уже вскоре после визита общественников Госрезерв растиражировал в украинских СМИ истеричное заявление о том, что «более 20 неизвестных без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение», в результате чего было повреждено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19.

«Государственное агентство резерва Украины считает это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу Госрезерва. Поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы», – говорится в сообщении.

Интересно, что столичные правоохранители опровергли информацию о захвате помещения Госрезерва Украины. Соответствующее заявление сделала заместитель руководителя отдела коммуникаций полиции Киева Яна Неруш.

«Эта информация о захвате не соответствует действительности. Утром туда пришла группа лиц, которые назвались представителями благотворительного фонда и интернет-блогерами с целью предоставить заявление представителям этого учреждения. Они проигнорировали замечание о нарушении пропуска во время карантина, были без масок, было больше двух человек. К ним вышли представители, они отдали письменное заявление, содержание заявления мы не знаем», – сказала Неруш.

Кроме этого, она отметила, что упомянутые лица не совершали противоправных действий за исключением того, что проигнорировали замечание охранника, который и вызвал наряд полиции.

Неруш уточнила, что не соответствует действительности также информация о порче имущества и оргтехники.