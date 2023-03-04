Рейд украинской ДРГ под Брянск: Ликование в Киеве сменилось озабоченностью

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Рейд украинской ДРГ в Брянскую область будет иметь негативные последствия для Киева.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия может использовать этот факт для двух целей. Во-первых, чтобы объявить новую волну мобилизации, или новую фазу войны. Не обязательно с объявлением войны, в этом нет смысла. Но, возможно, это приведёт к переименованию. Возможно, она станет не Специальной военной операцией, а контртеррористической, или оборонительной, или что-то ещё», – сказал Бортник.

Он напомнил, как ранее в США утверждали, что не будут поддерживать удары ВСУ по признаваемой американцами российской территории.

«Безусловно, Россия будет это использовать, чтобы доносить информацию нашим западным партнёрам, что любые украинские обещания не использовать западное оружие против территории России, – они могут быть в любой момент нарушены. Ведь украинские ДРГ не только заходят на территорию России для каких-то целей, а занимают якобы целые населённые пункты. Фотографируются возле сельсоветов, целых административных зданий», – добавил политолог.

По его мнению, произошедший теракт открывает широкое окно возможностей для России.

«Создаёт дополнительный повод для внутренней мобилизации в России. В широком смысле, и в очень узком. Для широкой волны мобилизации, чтобы создать народное ополчение, или обеспечить охрану границ. Это всё заметно расширяет окно Овертона возможных военных и политических шагов сторон», – подытожил Бортник.

Он считает, что, несмотря на риски, Киев продолжит засылать ДРГ из числа бежавших на Украину нео-«власовцев», которые будут расползаться по российским тылам, захватывать поселения и осуществлять бесчинства.

«Это новая фаза войны, при которой отряды из российских граждан, но антипутински настроенных, будут занимать какие-то глухие территории, создавать партизанские республики, как было не только во Вторую мировую, вспомним Ковпака и всех остальных, но и в чеченские войны. Это очень серьёзный, прежде всего, политический шаг. С военной точки зрения он имеет ограниченный эффект, но с политико-информационной – переход в новую фазу», – сказал Бортник.