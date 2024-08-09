«Рейд ВСУ – это уже не СВО, а прямая агрессия» – Алкснис

Максим Столяров.  
09.08.2024 14:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Атака ВСУ на Курскую область является прямой агрессией против России и не может считаться частью СВО. Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил экс-депутат Верховного совета СССР полковник в отставке Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если раньше можно было говорить о Специальной военной операции, и о зоне СВО, но она находилась на территории Украины, то сегодня иностранное государство уже вторглось на территорию, собственно, Российской Федерации. На «старые» территории, как говорят», – сказал Алкснис.

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Атака ВСУ на Курскую область является прямой агрессией против России и не может считаться...


«Если брать наши документы, Конституцию, закон о военном положении и другие, то совершена агрессия против России. И нужно принимать в том числе и правовые решения. Но я очень сомневаюсь, что эти решения будут приняты. Скорее всего, всё будет спущено на тормозах, зону СВО автоматически перенесут на территорию России. Скажут, что это всё СВО, и никакой агрессии Украина не совершала. В лучшем случае обзовут это террористическим актом Украины против России», – считает полковник.

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