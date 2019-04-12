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12.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина
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Рейдеры под руководством депутата Порошенко избили людей под Киевом

В селе Вильшанка Киевской области рейдеры под предводительством депутата от «Блока Петра Порошенко» избили жителей и совершили рейдерский захват сельскохозяйственного кооператива.

Об этом в ходе планерного заседания Верховной Рады сообщил экс-боевик нацбата «Азов», а ныне депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всем известно, что в стране сейчас происходят хаос и анархия. И больше всего от этого страдают украинские селяне. Массовые рейдерские захваты сельскохозяйственных предприятий – совсем не диковина.

Вчера в Васильковском районе Киевской области в селе Вильшанка рейдеры, которых возглавляет депутат областного киевского совета от «Блока Петра Порошенко» Леонид Глиняный, захватили сельскохозяйственный кооператив. Титушки били селян, захватили сельский совет, и люди полностью лежат под техникой, сейчас не выпускают», – возмутился он.

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