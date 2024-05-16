Рейдовая операция на Харьковщину может перерасти в решающую битву этого года – Бортник

Если Россия и дальше будет развивать успех на Харьковском направлении, она может выйти как к самому Харькову, и начать бои за него, так и в тыл украинской группировки на Донбассе. Это приведет к тому, что якобы рейдовая операция превратится в главную битву этого года.

К такому выводу в эфире интернет-канала UkrLife пришел политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если России будет сопутствовать успех, то они могут попытаться реализовать операцию, которую они реализовывали в начале войны – они могут снова пойти на Изюм, Балаклею – с целью выхода на Славянск к донбасскому фронту… Скорее всего, изначально Россия планировала эту операцию как элемент растягивания наших сил, раздергивания резервов, увеличения линии фронта. Но надо понимать, что цели операции могут меняться во время самой операции. Если России удастся прорваться через Волчанск и подойти ближе к окраинам Харькова, тогда нельзя исключить, что Россия на этом направлении перебросит значительные резервы, которые у нее еще есть, чтобы попытаться оккупировать Харьков, начать бои за Харьков и для того, чтобы прорваться вглубь украинской территории», – рассуждает он.

«Поэтому операция, которая изначально планировалась как рейд пограничный, она может трансформироваться в одну из ключевых битв этого года», – заключил Бортник.