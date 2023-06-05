«Рейды и этнические конфликты» – в Киеве заговорили о террористическом фронте против РФ

Вадим Москаленко .  
05.06.2023 22:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Украина должна усиливать меры по нападениям на приграничные территории, ударам дронами по России и разжиганию межэтнических конфликтов в самой Москве.

Об этом в ходе пресс-коференции заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна усиливать меры по нападениям на приграничные территории, ударам дронами по России и...

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«Все говорят про контрнаступление, но по-настоящему наступление идёт совсем в другой сфере. Это направление повышенной активности Украины я называю вторым фронтом. Речь идёт о рейдах российских партизан, которых поддерживает Украина, на территорию России, речь идёт об атаках дронов на Кремль, на Саратов, на Ростов, на Курск, на Белгород и так далее. Речь идёт об интенсивных артиллерийских обстрелах на границе России с Украиной. Это ни что иное, как новый фронт…

Мы под вторым фронтом имеем в виду не организацию второго фронта, как сейчас происходит в военных действиях между Россией и Украиной на оккупированной части Украины, а различные действия, связанные с рейдами партизан, со стимуляцией этнических конфликтов. Особое внимание надо обратить на столицецентричность России, то есть победить Россию можно тогда, когда что-то произойдёт с Россией-1, есть Россия-2, а Россия-1 – это Москва, даже не Санкт-Петербург», – болтал украинец.

«И если в Москве начнутся какие-то беспорядки или какие-то этнические конфликты, то это очень важно», – мечтал Небоженко.

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