«Рейды на Курщине закончились. Начинаем окапываться» – майор ВСУ

Вадим Москаленко.  
04.09.2024 08:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Вторгнувшаяся в Курскую область группировка ВСУ растеряла наступательный потенциал и вынуждена переходить к глухой обороне.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вторгнувшаяся в Курскую область группировка ВСУ растеряла наступательный потенциал и вынуждена переходить к глухой...

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«Рейдовая война в Курской области приостанавливается, рейдовые операции приостанавливаются, и мы заходим в оборону. А для этого нам нужно сохранять свои логистические пути. Нужны оборонительные рубежи, бетон, лес и всё остальное. Потому что у нас появилось дополнительно более 300 километров фронта», – сказал Лапин.

Он пожаловался, что основные цели набега не были достигнуты, потому что Россия использовала для прикрытия этого направления резервы из тыловых регионов.

«Покровск. Забрали ли русские оттуда войска? Насколько есть информация – не забрали. Какие-то подразделения забрали из-под Часового Яра, и то – основные силы этих подразделений находились в Санкт-Петербурге. И откуда-то с Дальнего Востока перекинули. Но это не Покровск», – добавил он.

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