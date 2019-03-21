«Рейхскомиссариат Украина»: Вместо Коха – Волкер

21.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Лояльные националистическому режиму области Украины географически соответствуют территории, которую занимал гитлеровский «Рейхскомиссариат Украина».

На эту историческую параллель в эфире телеканала «Россия-1» указал российский политолог Дмитрий Куликов, отметив, что сегодня в роли гауляйтера Украины выступает представитель Госдепа Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в годы оккупации называлась специальный Рейхскомиссариат Украина, был там гауляйтер Эрих Кох, а при нём были все УПА, ОУН и все остальные. Входили в него территории до Киева и Винницы, в принципе там была только Западная Украина. Теперешний ваш гауляйтер, который претендует на всю Украину (правда, вся Украина не согласна, только та, на которой был Эрих Кох), господин Волкер прямым текстом сказал, что невозможно и недопустимы переговоры между Киевом и Донбассом. Вам хозяин сказал! Какой Зеленский, какая Тимошенко? Волкер, считает, что эти переговоры недопустимы, потому что это поставит на равных Киев и Донбасс.

Второе, что сказал Волкер, это то, что он рад новообразованной украинской идентичности, которая стала всеобщей для Украины, как он считает. Две основные характеристики новой украинской идентичности – антироссийскость и стремление в НАТО», – рассказал политолог.

«Нам пять лет здесь рассказывали, этот рассказывал (указывая на украинского «политолога» Вячеслава Ковтуна – ред.), как сдадутся и приползут на коленях люди из Донбасса к Киеву. А этот рассказывал (указывая на украинского экономиста Александра Охрименко), как даже не на коленях, а быстро перебегать будет Украинская Православная Церковь.

Пользуясь той, очень точной метафорой, которую употребил президент Путин про то, кто и как выходит из окружения, УПЦ, действительно, находится в окружении и она не сдастся, она это продемонстрировала. Донбасс находится в блокаде, которую вы устроили, но он не сдастся и он это продемонстрировал. И это – подлинный исторический процесс, а не ваши тараканьи бега под видом выборов», – добавил Куликов.