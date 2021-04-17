Рейтинг Лукашенко в Минске обвалился до катастрофических 15%

17.04.2021, Москва, Елена Острякова

Рейтинг президента Белоруссии Александра Лукашенко колеблется в пределах 15-25%.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera рассказал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рейтинг Лукашенко на сегодняшний день от 15% в Минске (это минимальный уровень) до 25% на востоке Белоруссии (Витебск, Могилев). Рейтинг катастрофический. Даже для демократического строя это катастрофа. Лукашенко, скорее всего, не знает до конца уровень пропасти. Он ничего не делает для того, чтобы глубочайший раскол как-то смикшировать. Более того, он этому расколу психологически рад. Имея на своей стороне силовой блок, он превратился в реального захватчика власти. Изоляция целых групп населения друг от друга увеличивается. Работники МВД как чумные», – сказал Суздальцев.

Вместе с тем, он отмечает «кризис протестного блока». Оппозиция увидела бесполезность мирных акций и ощущает растерянность.

«Власть ненавидят, но как с ней бороться – не знают. Я боюсь, что это может вылиться в необыкновенные акты ответа силовикам. Процессы идут, и они не в пользу властей», – сказал Суздальцев.

Ранее белорусский оппозиционный обозреватель Артем Шрайбман со ссылкой на немецкие, британские, белорусские социологические центры утверждал, что ядро сторонников власти в Белоруссии составляет 20-25%, по некоторым оценкам до 30%. Сторонников протеста – 40-45%, по некоторым оценкам до 50%. При этом 20-40% не нравится ни власть, ни протест.