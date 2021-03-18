Рейтинг партии Медведчука стал падать после закрытия телеканалов

18.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Отключение телеканалов пула Виктора Медведчука от эфира в результате санкций, введенных Владимиром Зеленским, уже начало сказываться на рейтинге «Оппоплатформы».

Об этом у себя в Facebook написал украинский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белашко полагает, что последнее время «ОПЗЖ» начала «сдуваться на глазах».

«Партия не сумела отстоять интересы своих лидеров, и это нанесло по её репутации сильный удар. Парламентская фракция ОПЗЖ фактически потеряла своё политическое влияние на национальном уровне. С представителями партии перестают считаться на площадках управления. Соответственно, решать вопросы становится всё сложнее. Ослабло и влияние ОПЗЖ на рядовых избирателей. Партии уже проблематично мобилизовать своих сторонников», – написал Белашко.

Он констатировал, что популярность партии почти полностью держалась на лояльных телеканалах.

«Сейчас аудитория сократилась в десятки раз, и этот рычаг влияния практически сведён к нулю. А компенсировать его «полевой» работой практически невозможно – оргструктуры, доставшиеся в наследство от Партии регионов, ориентируются на местные группы интересов. Вожди ОПЗЖ для традиционного избирателя КПУ-Партии регионов-Оппоблока далеки и малопонятны. Перестав их постоянно видеть в телевизоре, люди очень быстро теряют к ним интерес и ищут себе новых «кумиров», – добавил политолог.

«Суть проблемы ОПЗЖ в том, что, искусственно надув рейтинг за счёт медийных, причём практически исключительно телевизионных, технологий, партия так и не вышла в оффлайн», – рассказал Белашко, напомнив, что на местах проходные места в списке ОПЗЖ владельцам доставались «по статусу, блату, былым заслугам, либо они попросту купили партийную франшизу».