Рейтинг партии Порошенко упал до критически низкого уровня – соцопрос

19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Верховную Раду Украины проходят пять политсил, безоговорочно лидирует, по-прежнему, пропрезидентская партия «Слуга народа», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 8 по 12 июня.

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Так, согласно опросу, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, за партию «Слуга народа» президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медвндчука готовы голосовать впятеро меньше избирателей — 11,1% определившихся (и 8% из всех опрошенных), за партию «Голос» Святослава Вакарчука — 8,1% респондентов (6% среди всех опрошенных)

Преодолевает проходной 5%-й барьер партия ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,3% среди определившихся и 5,2% всех опрошенных). Вместе с тем, рейтинг «Европейской солидарности» бывшего президента Украины Петра Порошенко снизился до критически низкого уровня и застыл на грани прохождения барьера (5% среди определившихся и 3,6% всех опрошенных). Если подобная тенденция сохранится, партия Порошенко не попадет в новый состав парламента.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного формализованного интервью (face-to-face). Сроки проведения исследования: 8-12 июня.