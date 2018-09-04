Рейтинг Порошенко в два раза ниже, чем у Тимошенко

04.09.2018, Киев, Игорь Петров

Рейтинг Петра Порошенко среди избирателей в преддверии президентских выборов позволяет ему занять третье место. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди кандидатов на президентский пост в последнее время существенно вырос рейтинг Юлии Тимошенко среди респондентов, которые намерены участвовать в выборах – с 13,3% в мае до 17,8% в августе. Далее идут Анатолий Гриценко – 8,4%, Петр Порошенко – 7,9%, Вадим Рабинович – 6,7%, Юрий Бойко – 6,4%, Владимир Зеленский – 6,1%, Олег Ляшко – 5,8%, Святослав Вакарчук – 5,6%. Существенно меньший процент собрал выбор «другой кандидат» – с 9,7% в мае до 3,7% в августе.

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Существуют определенные различия в поддержке кандидатов в различных регионах. Два кандидата – Юлия Тимошенко и Петр Порошенко имеют поддержку почти во всех регионах Украины (Порошенко – за исключением востока). Анатолия Гриценко, Святослава Вакарчука поддерживают преимущественно на Западе и в Центре, а Вадима Рабиновича и Юрия Бойко – на юге, востоке и Донбассе). Олег Ляшко имеет лучшие результаты в центре и на юге, а Владимир Зеленский – на Юге и Донбассе. Заметна тенденция большей поддержки Бойко, Рабиновича и Тимошенко среди старших возрастных групп, а Вакарчука и Зеленского – среди молодежи.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 22 августа 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.