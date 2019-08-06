Рейтинг сербских майданщиков застыл: Оппозиция вновь вспомнила о бойкоте выборов

06.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербская прозападная оппозиция устроила демарш после недавно возобновившихся переговоров с властями, состоявшихся на прошлой неделе на факультете политических наук университета в Белграде.

Один из главных спонсоров оппозиционного «Союза за Сербию» экс-мэр столицы олигарх Драган Джилас заявил, что он и его партия не будут участвовать в последующих собраниях, если они не будут открыты для общественности, передает Informer.

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Напомним, что главным требованием организаторов предыдущей встречи стало неразглашение сведений о ходе переговоров, однако некоторые детали попали в прессу.

Джилас заявил в письме, что принял участие в круглом столе, несмотря на свое ранее озвученную позицию о необходимости бойкота оппозицией выборов как, якобы, заранее несправедливых.

Олигарх пояснил, что пошел на переговоры, поскольку стремится сделать все возможное для снижения напряженности, которая существует в обществе, сообщает лояльный оппозиции телеканал N1.

«Я согласился сидеть с людьми, которые сотни тысяч раз обвиняли меня в том, что я преступник, вор, фашист, хулиган, с людьми, которые преследуют меня каждый день. Из-за того, что вы не информировали общественность о встрече, которая прошла на факультете и в которой приняли участие около пятидесяти человек, значительная часть общественности пришла к выводу, что это были секретные переговоры, на которых оппозиция отказалась от требований, определенных во время восьмимесячных гражданских протестов», – говорится в заявлении Джиласа.

Он добавил, что не может согласиться с сообщениями «о том, что переговоры были конструктивными», напомнив о ранее озвученной позиции о необходимости бойкота избирательной кампании.

Следует отметить, что даже покровители оппозиции из США в последнее время дают понять, что не поддерживают идею бойкота.

«США надеются, что оппозиция в Сербии откажется от бойкота выборов и достигнет соглашения с правительством», – сказал накануне Мэтью Палмер, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

«Мы, конечно, на это надеемся. Выборы намного лучше, когда в них участвуют все партии. Важно, чтобы граждане Сербии имели право сделать реалистичный выбор. Мы надеемся, что обе стороны смогут договориться, и оппозиция будет участвовать в избирательном процессе, потому что мы постоянно поощряем их к этому», – сказал Палмер в интервью «Голосу Америки».

«ЕС будет пристально следить за атмосферой, в которой работают средства массовой информации в Сербии, чтобы обеспечить справедливость, сбалансированность, беспристрастность, чтобы оппозиция имела доступ к СМИ. Таким образом, это важно для европейской перспективы Сербии», – резюмировал американский чиновник.

Данные социологов объясняют, почему Джилас вспомнил об идее бойкота выборов – рейтинг оппозиции по-прежнему в несколько раз меньше, чем у правящей партии президента Александра Вучича, отставки которого требуют майданщики.

Согласно июльским данным агентства Faktor Plus, президентская Сербская прогрессивная партия (SNS) остается стабильным лидером и могла бы получить 52,3 % голосов граждан, если бы выборы были в ближайшее воскресенье.

«Союз за Сербию», по данным Blic, мог бы рассчитывать лишь на 11,2 % голосов. «Социалистическая партия Сербии», возглавляемая главой МИД страны Ивицей Дачичем, получила бы 9,5 %.

Что же касается бойкота, то 74% избирателей не верят, что оппозиция пойдет на этот шаг.

Таким образом, социологи подтверждают абсурдность претензий майданщиков.

Глава входящей в оппозиционный «Союз» Народной партии Вук Еремич на днях озвучил непомерные аппетиты майданщиков.

«Если будут соблюдены условия для честных и демократических выборов, оппозиция сможет добиться хороших результатов. Успех может состоять в том, чтобы мы получили 100 мест в сербском парламенте и взяли власть примерно в 30-40 муниципалитетах» – сказал он.

Учитывая, что в сербской Скупщине всего 250 депутатов, реальное число мандатов оппозиции стоит уменьшить в несколько раз.

Всего скорее, Сербия будет иметь нынешнее правительство после выборов и до 2024 года – у правящей коалиции есть все шансы создать комфортное большинство из 150 депутатов.

«Все показатели, анализы и исследования показывают, что даже 50 мест будет большим успехом для этого политического конгломерата магнатов и бывших чиновников. Нельзя сомневаться в том, что они останутся оппозицией после следующих выборов. Они также знают, что люди не будут их поддерживать. Вот почему они хотели бы захватить власть без выборов», – комментирует вице-председатель SNS Милош Вучевич в интервью Informer.