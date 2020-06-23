Рейтинг «слуг» Зеленского сгорает на глазах

23.06.2020, Киев, Игорь Петров

Если бы выборы в Верховную Раду проводились в ближайшее время, 30,5% опрошенных проголосовали бы за «Слугу народа», 18,6% – за «Оппозиционную платформу – за жизнь», 12% – за «Европейскую солидарность», 9,7% – за ВО «Батькивщина».

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Остальные партии набрали бы менее 5%, то есть не преодолели бы проходной барьер, необходимый для попадания в парламент.

«Эти четыре политические силы – практически те же, что и сегодня в парламенте, за исключением партии «Голос», она существенно упала по уровню поддержки, сегодня она имеет немного больше 2%. Хотя она сейчас является парламентской партией, сегодня она бы не получила такой мандат», – отметила глава правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева на пресс-конференции в Киеве во время презентации результатов опроса.

14% опрошенных затруднились с ответом, 10% – вообще не пришли бы на выборы. 4,1% опрошенных испортили бы бюллетень и это, по словам Ольги Балакиревой, показывает долю протестного электората.

Опрос проведен с 10 по 19 июня методом face-to-face по месту проживания респондентов. Опрошено 3000 респондентов, статистическое отклонение – 1,1-1,9%.